Тестовое голосование об обязательной вакцинации пройдет в Москве 29 и 30 июля

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26 июля 2021, 10:42

Фото: pixabay.com

Тестирование системы электронного голосования пройдет в Москве в конце недели — 29 и 30 июля. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



Таким образом будет проверена готовность системы к нагрузкам, ее устойчивость к внешним воздействиям, а также опробована функция отложенного решения.



Во время тестирования москвичи ответят на вопросы, которые касаются обязательной вакцинации специалистов, работающих с людьми, а также развития личного и общественного транспорта. Присоединиться к голосованию смогут все совершеннолетние жители города с полной учетной записью на mos.ru. Дополнительно регистрироваться не нужно.



Голосование будет открыто с 08:00 29 июля и продолжится до 20:00 30 июля. Подробнее о том, как оно будет проходить, можно узнать в спецпроекте.



Тестирование системы электронного голосования пройдет уже в седьмой раз. Регулярные проверки позволяют вовремя выявлять и устранять все недочеты в работе системы, а также делают ее удобнее для пользователей.



Наряду с жителями города проверять систему будут хакеры. Тот из них, кто во время голосования сможет найти уязвимости в системе и повлиять на ее работу, получит денежный приз в размере двух миллионов рублей. После завершения тестирования специалисты изучат все попытки взлома, чтобы сделать онлайн-голосование еще более безопасным.



Напомним, систему электронного голосования используют во время выборов, которые пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Москвичам предстоит выбирать депутатов Государственной Думы, а жителям некоторых округов — еще и депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов Щукина. Чтобы принять участие в онлайн-голосовании, необходимо подать заявку на включение в списки электронных избирателей. Сделать это можно с 2 по 13 августа.





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