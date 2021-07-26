Сергунина: За год туристический сервис Russpass привлек 1,3 млн. пользователей

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26 июля 2021, 10:03

Фото из открытых источников

За первый год работы аудитория туристического сервиса Russpass, созданного по инициативе правительства Москвы, достигла 1,3 млн. человек; сегодня с сервисом сотрудничают все регионы России. Об этом в интервью ТАСС рассказала вице-мэр столицы Наталья Сергунина.



«Нам удалось собрать на одной площадке большое количество предложений для путешествий. С момента запуска турсервисом Russpass уже воспользовались 1,3 млн. человек. Более 90% пользователей - граждане России, что говорит о возросшем интересе к внутреннему туризму»,- сообщила Наталья Сергунина.



Она отметила, что с момента запуска в июле 2020 года Russpass вырос из городского проекта в общенациональный и стал полноценным цифровым помощником для планирования путешествий по России. Самая активная аудитория Russpass - жители Москвы, Московской области, Краснодарского края и Татарстана.



По словам Натальи Сергуниной, с помощью сервиса можно выбрать тур, маршрут или экскурсию, купить билеты на самолет или поезд, составить культурную программу. Таким образом, он с легкостью заменяет десяток туристических порталов. Чтобы пользователям было из чего выбрать, к сотрудничеству привлекаются партнеры из индустрии туризма и гостеприимства, сейчас их свыше 550. Из них 60% - представители малого и среднего бизнеса Москвы и регионов. Размещая свои предложения, компании получают новых клиентов и продвижение. Таким образом, Russpass - еще и инструмент поддержки туротрасли в непростой период.



«В сервисе уже представлено более 2,7 тыс. предложений по всем регионам России - от Калининграда до Камчатки. Это 570 готовых туристических пакетов, 90 экскурсионных программ и почти столько же бесплатных авторских маршрутов по 20 направлениям. Самые популярные - Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Тула, а также Нижегородская, Мурманская, Новосибирская области, Краснодарский край, Крым и республика Адыгея»,- рассказала вице-мэр, отметив, что благодаря большому интересу к путешествиям внутри страны спросом пользуются турпредложения и многих других субъектов.



По ее словам, Russpass также органично вписался в цифровую экосистему Москвы. Например, пользователи могут авторизоваться через портал mos.ru. Кроме того, в проект интегрированы такие московские сервисы, как пополнение транспортной карты «Тройка», покупка билетов на поезда «Аэроэкспресс», в столичные музеи и туристические объекты.



Наталья Сергунина уточнила, что направления развития Russpass основываются на запросах туристов и современных цифровых трендах. С начала 2021 года в сервисе появилось сразу несколько новых функций. Стало доступно бронирование групповых экскурсионных программ. Добавилась опция составления комбинированных маршрутов, что позволяет спланировать путешествие сразу на нескольких видах транспорта и здесь же, в одном месте, приобрести билеты на самолет, поезд или автобус. Еще одна новая функция - интерактивная карта России с достопримечательностями, музеями, театрами и ресторанами. Она дает возможность наглядно изучить туристические предложения Москвы и других городов страны.





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