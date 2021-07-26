Аргументы Недели Общество 13+

Собянин рассказал о благоустройстве скверов и пешеходных зон на юго-востоке Москвы

, 09:52 Источник: sobyanin.ru

Собянин рассказал о благоустройстве скверов и пешеходных зон на юго-востоке Москвы
Фото: sobyanin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал о проектах благоустройства в районах Выхино-Жулебино, Люблино и Марьино.

«Продолжаю рассказ о проектах создания качественной городской среды в жилых районах, реализуемых в этом году. В Выхино-Жулебино выполним благоустройство Сквера имени Хлобыстова. Приведем в порядок дорожки и детские площадки. Свои «центры притяжения» появятся у любителей настольного тенниса и воркаута. Сквер станет более зеленым - за счет новых деревьев, кустарников и цветников»,- говорится в сообщении.

По словам Сергея Собянина, несколько проектов будет реализовано также и в Люблино. Он добавил, что в Марьино будет благоустроено две пешеходные зоны.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

НХ

Экономика

Саакашвили заявил, что после запуска «Северного потока – 2» Украина должна начать разрабатывать собственные ресурсы

Саакашвили заявил, что после запуска «Северного потока – 2» Украина должна начать разрабатывать собственные ресурсы

Глава исполкома Национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Киев после запуска "Северного потока — 2" должен начать разрабатывать собственные ресурсы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью