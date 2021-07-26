Собянин рассказал о благоустройстве скверов и пешеходных зон на юго-востоке Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал о проектах благоустройства в районах Выхино-Жулебино, Люблино и Марьино.
«Продолжаю рассказ о проектах создания качественной городской среды в жилых районах, реализуемых в этом году. В Выхино-Жулебино выполним благоустройство Сквера имени Хлобыстова. Приведем в порядок дорожки и детские площадки. Свои «центры притяжения» появятся у любителей настольного тенниса и воркаута. Сквер станет более зеленым - за счет новых деревьев, кустарников и цветников»,- говорится в сообщении.
По словам Сергея Собянина, несколько проектов будет реализовано также и в Люблино. Он добавил, что в Марьино будет благоустроено две пешеходные зоны.
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