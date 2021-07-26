Собянин рассказал о благоустройстве скверов и пешеходных зон на юго-востоке Москвы

Аргументы Недели → Общество 13+

26 июля 2021, 09:52 Источник: sobyanin.ru

Фото: sobyanin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал о проектах благоустройства в районах Выхино-Жулебино, Люблино и Марьино.



«Продолжаю рассказ о проектах создания качественной городской среды в жилых районах, реализуемых в этом году. В Выхино-Жулебино выполним благоустройство Сквера имени Хлобыстова. Приведем в порядок дорожки и детские площадки. Свои «центры притяжения» появятся у любителей настольного тенниса и воркаута. Сквер станет более зеленым - за счет новых деревьев, кустарников и цветников»,- говорится в сообщении.



По словам Сергея Собянина, несколько проектов будет реализовано также и в Люблино. Он добавил, что в Марьино будет благоустроено две пешеходные зоны.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости