Диагностика в Находкинской горбольнице с новым оборудованием станет лучше

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26 июля 2021, 09:37

фото предоставлено Находкинской городской больницей

Новое современное диагностическое оборудование на общую сумму более 8,5 миллионов рублей получили в Находкинской городской больнице для своего поликлинического отделения. Оно позволит повысить качество диагностики состояния мышц и периферийной нервной системы, лёгких, сердца и сосудов пациентов, в том числе после тяжело перенесённой ими коронавирусной инфекции

Находкинская городская больница – крупнейшее лечебно-профилактическое учреждение Приморского края. Оно обслуживает более 120 тысяч жителей Находки и около 30 тысяч жителей соседних территорий – города Фокино, а также Партизанского, Лазовского и Шкотовского районов края. В структуру больницы также входят поликлиники, принимающие до 3 000 человек в смену. Новое оборудование, приобретённое по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения, поможет повысить качество лечения граждан и избавит от необходимости ездить в краевой центр Приморья – теперь они смогут проходить те виды обследования, за которыми ранее приходилось обращаться во Владивосток, на месте.

Например, в больнице появился уникальный аппарат – бодиплетизмограф.

«Эта пульмонологическая установка предназначена для исследования функций внешнего дыхания человека, то есть возможностей лёгких пациента и их способности к расширению, а также газообмена. При этом аппарат позволяет определять более точные и детализированные показатели, чем на другом подобном оборудовании», – поясняет заместитель главного врача Находкинской городской больницы по лечебной работе Дмитрий Потешкин.

Для диагностики нейромышечных заболеваний находкинцы получили ещё один долгожданный прибор – электромиограф. Он также используется для оценки причин болей в спине, расстройств моторного контроля. Этот аппарат позволяет ставить точные диагнозы, что очень важно для дальнейшего выбора тактики лечения.

Проводить скрининг ишемической болезни сердца поможет новый велоэргометр. Он также позволит определить степень физической тренированности пациента, его способность переносить нагрузку и даст возможность индивидуально подобрать максимально комфортную программу, точно и быстро интерпретировать результаты.

Врачи функциональной диагностики получили аппарат для исследования функций внешнего дыхания, кардиореспираторный комплекс, двенадцатиканальный электрокардиограф. Сейчас специалисты занимаются монтажом и настройкой нового диагностического оборудования, большая часть которого применяется при углубленной диспансеризации граждан, перенёсших COVID-19. Напомним, она началась в Приморье с 1 июля.

Также в этом году в структурных подразделениях Находкинской городской больнице по программе модернизации первичного звена здравоохранения запланировано проведение капитального ремонта на общую сумму 26,6 миллиона рублей, а также выполнение проектных работ для строительства новой поликлиники. Программа модернизации первичного звена системы здравоохранения рассчитана на пять лет – с 2021 по 2025 годы – и является важной составляющей национального проекта «Здравоохранение».

Кроме того напомним, что в регионе реализуется государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020 - 2027 годы.

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