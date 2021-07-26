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В Приморье борются за чистоту берегов озера Ханка

, 09:33

В Приморье борются за чистоту берегов озера Ханка
Фото агентства по рыболовству Приморского края

На крупнейшем пресноводном водоёме Дальнего Востока третий год подряд  весной проводится масштабная экологическая акция «Всероссийский день без сетей». Но приморцы не ограничились этим – остаток жаркого лета и большую часть осени, до ноября  на берегах озера пройдут работы по сбору брошенных или незаконно установленных жаберных сетей и мусора

На днях Агентство по рыболовству Приморского края проверило качество выполненных работ местным предпринимателем, с которым заключён государственный контракт по очистке акватории озера Ханка.

Как рассказали в агентстве, от бытового мусора и брошенных орудий лова очищено более двадцати километров береговой полосы Ханки. Кроме того, с отдыхающими на берегах озера гражданами проведены беседы по вопросам бережного отношения к природе, соблюдения правил рыболовства. А за незаконный лов накидной сетью был составлен административный протокол.

По словам руководителя краевого агентства по рыболовству Валерия Корко, работы по очистке берегов Ханки станут проводится на озере не реже одного раза в месяц, до ноября текущего года.

Кстати, в мае в рамках экологической акции на озере Ханка собрали более тысячи метров жаберных сетей, запрещённого орудия лова рыбы.

Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020 - 2027 годы.

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