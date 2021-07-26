В Приморье борются за чистоту берегов озера Ханка

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26 июля 2021, 09:33

Фото агентства по рыболовству Приморского края

На крупнейшем пресноводном водоёме Дальнего Востока третий год подряд весной проводится масштабная экологическая акция «Всероссийский день без сетей». Но приморцы не ограничились этим – остаток жаркого лета и большую часть осени, до ноября на берегах озера пройдут работы по сбору брошенных или незаконно установленных жаберных сетей и мусора

На днях Агентство по рыболовству Приморского края проверило качество выполненных работ местным предпринимателем, с которым заключён государственный контракт по очистке акватории озера Ханка.

Как рассказали в агентстве, от бытового мусора и брошенных орудий лова очищено более двадцати километров береговой полосы Ханки. Кроме того, с отдыхающими на берегах озера гражданами проведены беседы по вопросам бережного отношения к природе, соблюдения правил рыболовства. А за незаконный лов накидной сетью был составлен административный протокол.

По словам руководителя краевого агентства по рыболовству Валерия Корко, работы по очистке берегов Ханки станут проводится на озере не реже одного раза в месяц, до ноября текущего года.

Кстати, в мае в рамках экологической акции на озере Ханка собрали более тысячи метров жаберных сетей, запрещённого орудия лова рыбы.

Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020 - 2027 годы.

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