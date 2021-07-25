Синоптик Шувалов сообщил, что приближающийся к Токио тайфун «Непартак» является «тропической депрессией»
25 июля 2021, 22:08
Александр Шувалов, являющийся руководителем прогностического центра “Метео”, высказался о приближении к японской территории тайфуна “Непартак”. Он рассказал, какая погода ожидается в столице Японии во время Олимпийских игр.
Специалист подчеркнул, что речь идет не о тайфуне, а “тропической депрессии”. Ее отличительными чертами являются скорость осадков и скорость ветра, пишет RT.
“До 150 мм осадков может принести за несколько суток. Это как бы тот максимум, на который можно рассчитывать. Всё равно, это ещё и ветер до 25 м/с”, - сказал синоптик.
По словам Шувалова, “Непартак” направляется в сторону японской столицы. Из-за этого в Токио могут наблюдаться “интенсивные дожди и ветер”. Они в свою очередь могут сказаться на проведении соревнований на открытом воздухе.
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