Президент «Уральской ассоциации туризма» Мальцев предупредил о риске закрытия турецких курортов для россиян из-за COVID-19

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25 июля 2021, 20:25

pixabay.com

Если ситуация с COVID-19 на российской территории ухудшится, руководство Турции может решиться на ужесточение ограничений. Такое заявление сделал президент "Уральской ассоциации туризма" Михаил Мальцев.

Он подчеркнул, что в настоящее время турецкие власти изучают вопрос введения обязательного карантина для туристов из России. По словам Мальцева, руководство страны, элита и Минздрав выступают за то, чтобы закрыть авиасообщение и границы Турции, пишет URA.RU.

Специалист отметил, что в последнем летнем месяце в Турции прогнозируют снижение числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в РФ. Мальцев добавил, что если прогноз сбудется, то ужесточения ограничений не будет.

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