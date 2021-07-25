Руководитель сообщества «Сожители» Каспар Залитис недоволен отношением латвийских политиков к ЛГБТ

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25 июля 2021, 19:25 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Не утихают вопросы перед Балтийским прайдом, которые связаны с ЛГБТ. Намедни, руководитель сообщества «Сожители» Каспар Залитис заявил латвийским СМИ, что общество стало лояльно относится к представителям сексуальных меньшинств, что не скажешь о местных политиках.

По мнению, г-на Залитиса, есть политики, которые инициируют законопроекты, противоречащие основным ценностям ЕС и демократического государства. Например, выступают против законности однополых браков, как семья.

«Есть в Латвии одна определенная политическая сила, которой больше нечем пугать общество: на смену лозунгам «Россия идет!», «Беженцы приезжают!», теперь – «Геи наступают!» Но равноправие же ничего не отнимает!» Общество ЛГБТ в Латвии с точки зрения правового поля, увы, «плетется» позади по сравнению с другими странами ЕС. В Латвии нет конкретной политики против дискриминации – люди не понимаю, что такое дискриминация. Возросло и число открытых выступлений, выражающих нетерпимость к представителям нацменьшинств», - заявил г-н Залитис.

Как же, уважаемый, не знают люди, что такое дискриминация?

Знают! Вспомните, пожалуйста, о негражданах Латвии и их правах! Не хочется вспоминать? Конечно! Для вас актуален вопрос об официальном признании однополых браков! Это же, как оказывается, вопрос номер один в Латвии!

Что же думают по поводу лояльности к ЛГБТ латвийцы с традиционными взглядами?

Мнение из социальных сетей.

«Что он тут нас уговаривает насчет лояльности…»

«Тогда для меня уже такое общество перестанет существовать! Почему он возмущается? Почему не кричит, когда народ остался без работы, когда повысили налоги? Понятно, геи своим помогут всегда! Какой выход? Радоваться и подставлять п@ы! Геи идет!»

«Я ни капли не стал лояльным!»

«Знаете, я с уважением отношусь к ЛГБТ. Живите, как хотите. Но, если вы начинаете так мне навязывать свои идеи, то и на конфликт нарваться можно!»

«Святые Угодники! Какое же «прекрасное» будущее с ЛГБТ нас ждет…»

«А куда смотрит Центр латышского языка? В аббревиатуре ЛГБТ нет ни одного латышского слова! Боятся штраф выписать? Конечно! Тут же визг начнется, что, мол, дискриминация! Хватит. Прикрываются своими извращениями!»

«мне бы хотелось больше не слышать вот о такой мерзости!»

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