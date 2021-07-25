Очевидное и вполне вероятное: центр Риги населен бомжами

Аргументы Недели → Общество 13+

25 июля 2021, 19:11 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяна Тимука

Балтийское бюро «Аргументы Недели» уже писало, что красавица Рига постепенно превращается в «село»: немыслимые кадки-горшки с «деревьями» заполнили центр столицы, столбиков на проезжей части больше, чем людей, вековую историческую брусчатку, которой всегда славилась Латвии, увы, выкорчевывают безжалостно. Кто? Разумеется, мэр Риги Мартиньш Стакис! Впрочем, его «игрища» разделяет «ему подобный зам» Вилнис Кирсис.

И вот новая «беда» наступила…

Все началось с обычного интервью: моя любимая российская актриса Татьяна Орлова («Пока цветет папоротник», «Грозны», «Старушки в бегах») в беседе со мной спросила: «Как Рига поживает, Танюша? Такой красивый город! Могу часами гулять по вашим улочкам и наслаждаться».

Что же мне оставалось делать? Я и рассказала своей любимице, что Рига «преображается»: спокойно, чтобы не упасть в «горшок мэра» во время прогулки, надо изловчится, да и вид столицы удручает…

Татьяна стала интересоваться «новшествами» еще больше и сделала вывод: «А брусчатку зачем «выкорчевывают»? Зачем другую-то ставить, если можно эту оставит? А как, если скорая подъехать из-за «столбов» не может, людей спасать? Да уж… Что-то не так у вас… А скороли ли у вас выборы? Может даст Бог не испоганят до конца Ригу… Ой, как жаль!»

Приподнятое настроение мое куда-то внезапно улетучилось, и я решила пройтись по Старой Риге, и взглянуть на нее глазами моего детства: вот «Бастионка» со скульптурой жеребенка… Когда-то меня на него «сажал» папа, а я смеялась и была совершенно счастлива! А вот фонтан с красивыми клумбами около театра Оперы и Балета… Много, много лет назад мои родители назначали там друг другу свидания…

Утопая в приятных воспоминаниях, я зашла в кафе… Из моих воспоминаний, на грешную земли, меня «опустил» чей-то голос: «Девушка, душа горит! Дайте на «опохмел» и на блинчик. Что вам стоит?» Подняв глаза и потеряв дар речи, я увидела около моего стола … помятого вида мужчину, который «зазывно» улыбался, протягивал руку и дышал алкогольным амбре… Если бы вовремя не подоспевший муж, то, видимо, я бы осталась без сумки! Мое настроение упало по самые не могу, и мы с супругом ретировались из ресторана. На этом наши «страдания» не закончились… за углом кафе нас ждал сюрприз: возле «горшков» Стакиса с пожухлой травой, на скамейке, возлежал тот самый «потрепанный» мужчина: он спокойно спал и посапывал, а мимо проходили люди: иностранцы и приличного вида жители Латвии.

Я понимаю, что человек притомился, да и дешевые грязные горшки с ветками, переполненные мусорники, вернули, простите, бомжа в «естественную» среду, но это же Старая Рига – лицо столицы Латвии.

Вы думаете, что к нему кто-то подошел и сделал замечание? Я говорю о стражах правопорядка! Нет! Я наблюдала за этой «спящей красотой» минут 20-ть!

Мысли мои путались, а внутренний голос кричал: «Как же так можно было испоганить Ригу? Как же так можно не уважать себя и людей?»

Точно могу сказать, что такого издевательства над городом, ее жителями не было никогда! Мне в страшном сне не приснится, что при мэре Олеге Бурове, трехрублевые горшки «украшали» Ригу, а туристы не могли поставить свои машины на стоянку возле крутых отелей! Если бы подобное произошло (теоретически), то на следующий день, Рижская дума не досчиталась бы сотрудников! Да и при других мэрах подобного не было! НЕ БЫЛО!

Почему я – приличная женщина, которая много работает и платящая налоги, увы, в свой выходной день должна думать о том, чтобы «опохмелить» рижских бомжей? Почему я не чувствую себя в безопасности, зайдя в ресторан? Почему не могу спокойно посидеть на лавочке в «Старушке»? Почему??? Если глава Рижской думы и его заместитель не в состоянии обеспечить чистоту, покой, безопасность при содействии полиции, то пускай сами совершают охранные рейды по городу, и отгоняют бомжей от приличных людей! Пусть, в конце концов, растрясут свои з@ц и пообщаются с народом! Это вам не флаги срывать и улыбаться на выборах! Пора и делом заняться!

Балтийское бюро «Аргументы Недели» обратилось к латвийским политикам, политологу с вопросом: «Чтобы они изменили сегодня в Риге?»

Экс-мэр Риги, депутат РД Олег Буров:

«Конечно, очень печально, что так происходит. Поверьте, смотреть мне на эти «новшества» просто больно, выслушивать жалобы от многих людей – больно. Но эти решения приняли руководители РД. То, что сейчас происходит – безобразие и непрофессионализм. Пример? Пожалуйста! Недавно слышал интервью заместителя мэра Вилниса Кирсиса, который рассуждал о том, когда закончится строительство дороги в одном из районов Риги. Кстати, это строительство планировалось, разрабатывалось и началось еще при старом правлении РД… Новое только «продолжает», но странно: на вопрос, когда же будет финиш, г-н Кирсис ответил, что скоро, если строители не найдут под землей, какие-то трубы или, что-то еще. Вы вдумайтесь в эти слова! Идет ремонт полным ходом, а руководство практически ничего не знает, что, как и для чего? Полное отсутствие профессионализма, хозяйственных навыков! Как же так можно? Что касается «горшков» и деревьев с цветами, то это элементарно некрасиво, но и дорогостоящее занятие. Нам говорят, что это все временно, но получается, что деньги потрачены? А, чтобы убрать все это, то вновь потребуются финансы. Не много ли? А что будет с этими деревьями, которые в горшках? Я понимаю, что Ригу нужно озеленять, но не таким же методом! Более того, всегда была реклама Риги, в международном масштабе. И это правильно. Нынешнее руководство просто молчит. Ни слова о Риге! Мне недавно позвонил мой приятель из Австрии, который рассказал, что видел на местном ТВ рекламу нашего Центрального рынка, который славится изобилием и архитектурой. Интересно то, что эта реклама была создана еще при старом руководстве рынка. А что делает новое? Почему же такой вопрос, как туризм сбрасывается со счетов? Конечно, если люди планируют свой отпуск, но прочтут о том, что стало с Ригой, уверен, отдыхать поедут в иное место. Я уже говорил в интервью и повторю, что если бы не пандемия, то нынешнее руководство не задержалось бы в РД!»

Экс-министр благосостояния Латвии, депутат Сейма Рамона Петравича:

«Мне очень грустно наблюдать за нынешней Ригой. Так поступать с красивым, историческим городом – преступление. Это просто антисанитария какая-то! Да, я видела эти переполненные мусорники в Старой Риге, грязные улицы, выцветшие цветы… Это просто шок, когда среди белого дня на скамейки спят бомжи! А, где же представители муниципальной полиции? Почему бездействуют? Повторяю, это просто антисанитария. Кто захочет из туристов, жителей города присесть на скамью, которую… вы понимаете? А, что увидят туристы, которые гуляют по городу? Какое мнение сложится о Риге? Люди должны отдыхать, наслаждаться красотой, чистотой, прекрасной архитектурой, которой славится Рига. Я бы точно убрала эти дешевые «горшки», столбики, отмыла бы город, украсила бы такие милые террасы кафе! Это первое, чтобы я сделала!»

Из личных источников балтийское бюро «АН» узнало, что «кресло» под мэром Стакисом стало «пошатываться»: как оказалось, что установка столбиков, «горшков» не была согласована ни с одной организацией. Захотели сами и сами поставили! Видимо, учитывая только свои финансовые интересы. Теперь понятно, почему признав свою неправоту, г-н Стакис с «иже с ним» маниакально не хотят убирать «непотребство». Финансовый интерес?

Я выскажу свое мнение: за то время, пока существует нынешнее руководство, Ригу «разграбят», обескровят, превратят в кошмар… Конечно, потом будут этих руководителей осуждать, но что им будет?

НИЧЕГО! Примеров достаточно… Вспомним, что при мэре Ниле Ушакове пропало огромное количество миллионов, проводились обыски, были задержанные и т.д. И что? Каков результат? Да, миллионы «луснули», а г-н Ушаков в ЕП! Как такое возможно? В Латвии – да! Видимо, есть рычаги, на которые надавили… Похожее, думаю, ожидает и нынешнее руководство! Сухими из воды… Есть ли решение? Есть! Люди! И их голоса, их активность… Может, пора сказать свое слово? Встать и сказать!

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