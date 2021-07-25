В Челябинской области на озере Увильды нашли сточную трубу и незаконный пирс

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25 июля 2021, 13:20 Анна Семенова

Каждый раз инспекторы находят что-то новое, установленное незаконно. Фото предоставлено министерством экологии Челябинск

Южноуральцы постоянно жалуются на горы мусора и невозможность подойти к воде

Увильды, пожалуй, одно из самых проблемных озер. Владельцы недвижимости здесь бесконечно устанавливают заборы, понтоны, бани, гаражи – зачастую незаконно, так как постройки перекрывают проход к воде для всех желающих. Из всех выявленных в этом году нарушений треть приходится именно на это место отдыха.

Сотрудники ОГУ «Особо охраняемые природные территории» и экологи постоянно выезжают сюда с рейдами. Нарушителей штрафуют, выписывают предписания снести объекты. Но владельцы и не думают соблюдать закон. Решать все приходится через суды. Владельцы девяти участков, где ограничен свободный доступ к воде, вскоре окажутся на скамье подсудимых.

На этот раз путевой лист был вновь составлен по жалобам и обращениям южноуральцев. Традиционно были обнаружены свалки мусора, машины, припаркованные в водоохранной зоне. Но главной находкой инспекторов стала труба для слива канализации прямо в озеро! И рядом с ней – новенький пирс на металлических сваях. Естественно, незаконный. Протокол на владельца «новшеств» был составлен.

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