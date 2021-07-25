В Челябинске вырос спрос на дизайнеров интерьера

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25 июля 2021, 12:47 Анна Семенова

Те, кто сам не может продумать разные мелочи в доме, заказывает услуги дизайнера. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixa

А активнее всего южноуральцы в этом году ремонтируют ванные комнаты

О тяги челябинцев к прекрасному в своих жилищах сообщает «Южноуральская панорама» со ссылкой на «Авито.Услуги». Нынешним летом наши земляки радуют себя оригинальными интерьерами, заказывая услуги профессиональных дизайнеров. Спрос на услуги таких специалистов в Челябинске хоть и немного, но подрос, по сравнению с прошлым годом на 1%. Цена вопроса – 1000 рублей за «квадрат».

Также намного популярнее стали компьютерные специалисты, а именно те, кто способен создать 3D-визуализацию интерьера. Спрос на такую услугу вырос аж на 15%. Стоимость – 2000 рублей за «квадрат» вашей квартиры или дома.

Также сообщается, что спрос на ремонтные работы в целом продолжает повышаться. Больше всего челябинцев интересует обновление ванных комнат.

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