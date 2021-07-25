Депутат Шеремет об особом «крымском характере»: Вязкая субстанция, потому что вырабатывется постоянно на острие

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25 июля 2021, 12:28 Источник: Аргументы Недели - Крым

Фото: twitter.com/listajru

Особенностью крымчан Депутат Шеремет считает вязкую субстанцию, которую называет «крымский характер».



Депутат Государственной думы Михаил ШЕРЕМЕТ дал интервью «Радио КП», которое вышло в эфир 23.07.21.



Отвечая на вопрос в каком формате сейчас им ведутся приемы граждан, ШЕРЕМЕТ ответил: «Через скайпы общаемся с людьми, но бывает и тактильно на те вопросы, которые не требуют какого-то безотлагательного решения». Позже он уточнил: «Поэтому очень важно – чтобы тактильно и сразу».



ШЕРЕМЕТ рассказал, что работал токарем, а потом служил с Сергеем АКСЕНОВЫМ «в одной роте, в одном взводе». Вступление в «Русское единство» ШЕРЕМЕТ описал так: «Я посмотрел – очень понравилось».



У крымчан, по мнению депутата, есть отличительная особенность – их, как он его назвал «крымский характер». «Это такая вязкая субстанция, потому что вырабатывается постоянно на острие», - уточнил он.

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