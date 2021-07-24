Он болел за футбольный «Спартак»: бывший зять Ельцина рассказал о его спортивных пристрастиях

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24 июля 2021, 19:34 Источник: blog/dyachenko_a

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Алексей Дьяченко поделился воспоминаниями о спортивных увлечениях Бориса Ельцина.



Он рассказал, что Борис Николаевич любил спорт, болел за футбольный «Спартак», а в студенческие годы профессионально играл в волейбол.



К теннису у Ельцина было особенное отношение. Он играл как в настольный теннис, так и в большой.



«Ельцин яростно болел за российских героев тенниса – Кафельникова, Сафина и других ребят. Обожал девчонок-теннисисток. Гордился Кубком Кремля по теннису. Он считал, что через успехи в теннисе Россия заявляет себя как цивилизованная держава, как страна, которую любят и уважают в мире», - вспоминает Алексей Дьяченко.



Ельцин был в тесных дружеских отношениях с Шамилем Тарпищевым, с которым они познакомились в Риге в конце 80-х годов. Позже Тарпищев возглавил Федерацию тенниса России.



«Однажды Ельцин на эмоциях наградил теннисиста Андрея Чеснокова орденом Мужества за победу над немцем Штихом в Кубке Дэвиса. Это было в 1995 году. Чесноков стал единственным теннисистом, удостоенным такой награды», - напомнил Дьяченко.



Он отметил, что Борис Николаевич не был близким другом Чеснокова, а желание Ельцина наградить теннисиста стало «эмоциональным поклонением перед силой воли человека, вырвавшего в тяжелейшей борьбе победу».



«На всех государственных дачах стояли шахматы. Это шло ещё с партийных времён. Считалось, что шахматы – игра вождей. И поговорить можно во время игры. Ельцин в шахматы не играл. Но однажды внук Борька его уговорил: «Дедушка, ну сыграй…» Дедушка сел за шахматы, получил мат в три хода, обозлился и больше никогда к шахматам близко не подходил», - поделился воспоминаниями бывший зять Ельцина.



Алексей Дьяченко подчеркнул, что Борис Николаевич очень не любил проигрывать и такие обиды помнил, но своим обидчикам при этом он никогда не мстил.





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