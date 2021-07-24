Андрей Бочкарёв: Цифровая экосистема ускорит реализацию строительных проектов

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24 июля 2021, 17:37

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что к 2024 году строительная отрасль столицы получит цифровую экосистему, которая обеспечит снижение затрат и сократит сроки реализации инвестиционных проектов.



«Глобальная цель этого проекта – значительно упростить и сократить административные процедуры, необходимые для возведения объектов в столице. Например, мы стремимся сократить сроки от подачи документов до выхода на площадку до семи дней», – отметил Андрей Бочкарев.



По его словам, единая экосистема объединит все цифровые инициативы, реализуемые в настоящее время в Стройкомплексе столицы, а ее основой станет цифровой паспорт объекта капитального строительства, включающий в себя всю актуальную информацию о строительном проекте. Помимо онлайн-госуслуг в состав экосистемы войдут и модернизированные в этом году сервисы – «Калькулятор процедур», портал для застройщиков «Строим просто», Единый контактный центр Стройкомплекса.



«Застройщики и сейчас активно используют эти электронные сервисы. Например, на сайте «Строим просто» есть актуальные инструкции по получению тех или иных услуг в наглядном видео-формате, записи обучающих семинаров, которые интересны застройщикам. Активно ведет консультации Единый контактный центр, куда только с начала этого года поступило почти 1,6 тыс. обращений по вопросам, связанным с получением строительных госуслуг», – рассказал Андрей Бочкарев.



Ранее глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил о том, что частью экосистемы «Строим просто» стал модернизированный электронный сервис «Калькулятор процедур».



«Калькулятор процедур» – электронный сервис, с помощью которого можно спланировать в онлайн режиме жизненный цикл строительного проекта с учетом заданных параметров объекта и ограничений территории. Теперь сервис доступен на обновленном портале «Строим Просто» наряду с другими онлайн-сервисами для застройщиков, позволяющими получать необходимую информацию для принятия решений о реализации инвестиционно-строительных проектов», – рассказал Сергей Левкин.





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