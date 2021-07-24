Пешеходную зону в Рязанском районе отремонтируют и дополнительно озеленят в сентябре

Аргументы Недели → Общество 13+

24 июля 2021, 15:24

ryazansky.mos.ru

Пешеходную зону между 1-й Новокузьминской улицей и улицей Фёдора Полетаева благоустроят в сентябре 2021 года. Здесь планируется заменить асфальт, посадить деревья и кустарники, адаптировать территорию для маломобильных жителей, сообщили в управе Рязанского района.

«Комплексное благоустройство пешеходной зоны от 1-й Новокузьминской улицы до улицы Фёдора Полетаева планируется завершить в сентябре 2021 года. Работы ведутся в рамках программы «Развитие городской среды»,- сказали в управе.

На участке между улицами уложат новый газон, посадят 41 дерево и 98 кустарников. На тротуарах сделают съезды для маломобильных жителей и установят 157 уличных фонарей.

Пешеходная зона между 1-й Новокузьминской улицей и улицей Фёдора Полетаева — это популярный пешеходный маршрут. В том числе по нему жители добираются от дома до метро и обратно.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости