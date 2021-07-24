В Челябинске на "северке" могут построить новый мост
24 июля 2021, 14:32 Анна Семенова
Администрация ищетдля этой целипроектировщика
О том, что передвигаться по Челябинску становится все сложнее, больше всего замечают жители "северо-запада". Район застраивается, ударными темпами, автомобильный поток растет как на дрожжах. Как скоро все встанут в необходимых пробках?
В администрации Челябинска об этом, тоже задумываются. Стало известно, что власти ищут проектировщика для строительства нового моста.
Как сообщает сайт "Челябинск Сегодня", дорога через реку Миасс должна связать улицу братьев Кашириных с Труда от Краснознаменной до Энгельса.
Контракт, который можно найти на сайте госзакупок, составляет 32,2 млн рублей.
Срок, за который нужно продумать все до мелочей, провести инженерные изыскания и составить смету- до марта 2023 года.
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