В Челябинске на

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24 июля 2021, 14:32 Анна Семенова

Пробок станет меньше. Фото: сайт pixabay

Администрация ищет для этой цели проектировщика

О том, что передвигаться по Челябинску становится все сложнее, больше всего замечают жители "северо-запада". Район застраивается, ударными темпами, автомобильный поток растет как на дрожжах. Как скоро все встанут в необходимых пробках?

В администрации Челябинска об этом, тоже задумываются. Стало известно, что власти ищут проектировщика для строительства нового моста.

Как сообщает сайт "Челябинск Сегодня", дорога через реку Миасс должна связать улицу братьев Кашириных с Труда от Краснознаменной до Энгельса.

Контракт, который можно найти на сайте госзакупок, составляет 32,2 млн рублей.

Срок, за который нужно продумать все до мелочей, провести инженерные изыскания и составить смету- до марта 2023 года.

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