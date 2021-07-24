Российская трёхсторонняя комиссия согласилась с повышением МРОТ в 2022 году на 6,4%

В России поддержали проект, касающийся увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) с первого января будущего года на 6,4%. Этой информацией поделились в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Отмечается, что в поддержку этого проекта выступила Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Голикова провела заседание комиссии в формате видеоконференции.
Согласно проекту закона, МРОТ устанавливается с начала следующего года в размере 13617 руб. в месяц. Если законопроект примут, то, как подчеркивается, увеличенную зарплату будут получать порядка 4,7 млн граждан.
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