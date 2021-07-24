В России за сутки зафиксировали 799 смертей пациентов с COVID-19

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24 июля 2021, 12:57

pixabay.com

За последние сутки в России скончались 799 носителей коронавируса, за весь период - 153 095. Данная информация поступила от оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

В Москве за 24 часа зафиксировали 105 летальных исходов пациентов с коронавирусной инфекцией, в Петербурге - 73, на территории Иркутской области - 32. Кроме того, за сутки в РФ вылечились от коронавируса 21952 пациента. Всех их выписали. С начала пандемии в стране успешно справились с заболеванием 5 471 956 человек.

В российской столице за 24 часа выписали 6577 пациентов, получавших лечение от COVID-19. В столичном регионе и городе на Неве показатель составил 2087 и 1931 соответственно. В Москве за сутки подтвердили 3376 случаев коронавируса, в больницы пришлось доставить 1088 граждан.

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