В России обнаружили 23 947 новых носителей коронавируса
24 июля 2021, 12:40
За истекшие сутки на российской территории подтвердили 23 947 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Этой информацией поделились в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.
Отмечается, что новых инфицированных обнаружили в 85 регионах страны. Активно подтверждено 2 452 (10,2%) без клинических проявлений. За весь период пандемии в России выявили 6 102 469 случаев COVID-19.
В Москве за минувшие 24 часа общее число случаев заражения коронавирусом выросло на 3376. В столичном регионе и Санкт-Петербурге обнаружили 2096 и 1937 носителей коронавирусной инфекции соответственно.
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