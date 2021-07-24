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Верещагин о Мамонове: Легко снимать ураган эмоций, который тебя захватывает, но не уничтожает

, 11:20

Верещагин о Мамонове: Легко снимать ураган эмоций, который тебя захватывает, но не уничтожает
Фото: Игоря Верещагина

Это было явление, которое сравнить абсолютно не с кем и не с чем, вспоминает фотограф​ Игорь Верещагин, в профессиональной карьере которого работа с Полом Маккартни, Ринго Старром, «Роллинг Стоунз» и другими звездами.

Фото: Игоря Верещагина
Фото: Игоря Верещагина

Я несколько раз снимал Мамонова во время концертов и спектаклей. С​ профессиональной точки зрения это было легко. Петр настолько удивительная личность, с таким ураганом эмоций, что для фотографа более благодатного материала представить сложно. Хотя он сам во время выступлений был вдалеке от всего окружающего, но как при этом заражал зрителей!

Меня страшно увлекало всё, что он делал в «Звуках Му» и чуть позже, его первые роли – в «Игле» и «Такси-блюзе». А в 2010 году я имел возможность наблюдать и снимать повторное погружение Мамонова в кино. Режиссер Рашид Нугманов, сохранивший материал с Виктором Цоем от фильма «Игла» 1988 года, пригласил Мамонова снять дополнительные сцены для «Игла Remix».

А как его удивительный артистизм раскрылся в поразительных моноспекталях!

И каждый раз я видел очень разного, но выдающегося музыканта, актера и абсолютно уникального человека.

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