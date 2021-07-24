Байкер Хирург: Петр Мамонов был православным бунтарем в сатанинском мире

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24 июля 2021, 11:01 Марьяна Полянская

Фото предоставлено байкерским клубом «Ночные волки»

Прошло только девять дней с момента ухода музыканта, певца и актера, и на сердце по-прежнему боль. Это была большая потеря для всех моих «Волков» и для всей нашей России, подчеркивает лидер старейшего в России байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург), друживший с ним несколько десятилетий.

Фото предоставлено байкерским клубом «Ночные волки»

Петр Мамонов так и останется для меня бунтарем, подвижником, русским радетелем, поэтом и музыкантом, который делает Русский Рок дерзновенным и благодатным.

Он был настоящий рок-музыкант - бунтарь и одновременно страж, разгоняющий скопившуюся над моей Родиной тьму.

Я помню его выступление у «Ночных Волков» в лихие 90-е в нашем безумном Рок-клубе «Секстон», что тогда располагался в Москве на 1-й Балтийской улице и который был самым настоящим домом для всех неформалов уходящей эпохи. Как мы ждали его появления на сцене! Что творилось тогда после концерта, когда мы завели свои моторы, и хором запели «Серый голубь». А на словах «зато я умею летать» также​ хором – на этих грохочущих мотоциклах – рванули куда-то в темноту и в бесконечность...

На его последний юбилейный концерт, на его 70-летие, мы с матёрыми и молодыми волками вышли на сцену, чтобы вручить ему приготовленный нами подарок. А он, не узнав меня, спросил: «А где Саша?» И в этот момент, повинуясь какому-то нахлынувшему на меня чувству, я, словно прощаясь, обнял его. И забыл вручить ему приглашение от моих братьев с Донбасса.

Его уход это огромная потеря. После Петра Мамонова возникнет пустота, которая вряд ли будет заполнена. Время великих рок-музыкантов прошло, а новое ещё не наступило.

Он увековечил себя как актёр в фильме «Остров».

Но для меня всё же самое главное в его творчестве – это​ бунтарский дух! Быть православным человеком в этом сатанинском мире, и оставаться рокером – это значит быть бунтарем!

Настоящие рок-музыканты – всегда​ бунтари, а Петр Мамонов – это монах Анатолий, это познавший Веру​ Рок-музыкант со своим страстным стремлением к Богу...

Фото предоставлено байкерским клубом «Ночные волки»

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