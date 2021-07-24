Минздрав РФ: самая высокая заболеваемость COVID-19 в 2020 году наблюдалась в Ямало-Ненецком автономном округе

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24 июля 2021, 10:22 Источник: РИА Новости

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В минувшем году наибольшая заболеваемость коронавирусной инфекцией зафиксирована в Ямало-Ненецком автономном округе. На это указывает информация статистического сборника российского Минздрава.

В ЯНАО на 100 000 населения показатель заболеваемости COVID-19 составил 11243,6. Что касается Северной Осетии - Алании и Карачаево-Черкесской Республики, то там речь идет о 7696,9 и 7432,6 соответственно.

В сборнике подчеркивается, что наименьшую заболеваемость зафиксировали в Чечне - 668,1. В Липецкой области и Краснодарском крае показатель на 100 000 населения равен 1117,5 и 1150,2 соответственно. В прошлом году на российской территории выявили 4 966 644 случая COVID-19.

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