Синоптик Леус рассказал, что 24 июля в Москве ожидается до 23 градусов тепла и облачность

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24 июля 2021, 09:58 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В российской столице сегодня, 24 июля, прогнозируется до плюс 23 градусов. Этой информацией поделился ведущий специалист “Фобоса” Михаил Леус.

Он отметил, что в Москве будет царить облачная погода. По словам синоптика, в субботу на Подмосковье будет влиять восточная периферия антициклона.

“Он уменьшит количество облаков и понизит вероятность дождей”, - сказал Леус.

В столице России ожидается до 21-23 градусов тепла, по региону будет не более 19-24. Специалист подчеркнул, что скорость северного ветра составит 3-8 м/с. Что касается атмосферного давления, то речь идет о 749 мм ртутного столба. Леус добавил, что температурный фон будет на 2-3 градуса ниже нормы.

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