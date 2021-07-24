Синоптик Леус рассказал, что 24 июля в Москве ожидается до 23 градусов тепла и облачность

В российской столице сегодня, 24 июля, прогнозируется до плюс 23 градусов. Этой информацией поделился ведущий специалист “Фобоса” Михаил Леус.
Он отметил, что в Москве будет царить облачная погода. По словам синоптика, в субботу на Подмосковье будет влиять восточная периферия антициклона.
“Он уменьшит количество облаков и понизит вероятность дождей”, - сказал Леус.
В столице России ожидается до 21-23 градусов тепла, по региону будет не более 19-24. Специалист подчеркнул, что скорость северного ветра составит 3-8 м/с. Что касается атмосферного давления, то речь идет о 749 мм ртутного столба. Леус добавил, что температурный фон будет на 2-3 градуса ниже нормы.
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