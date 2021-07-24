Минздрав РФ: в 2020 году меньше всего болели жители Чечни, Кабардино-Балкарии и Еврейской автономной области

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24 июля 2021, 09:24 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Меньше всего россияне болеют в таких регионах страны, как Чечня, Кабардино-Балкария и Еврейская автономная область. На это указывает информация статистического сборника российского Минздрава.

Отмечается, что в Чечне специалисты выявили 94 093,8 болезней на 100 тыс. населения. В Кабардино-Балкарии и Еврейской автономной области этот показатель составляет 97 708,8 и 106 049,1 соответственно.

Кроме того, сообщается, что больше всего болезней выявили в Алтайском крае - 229 430 на 100 000 населения. В Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе показатель равен 217 363 и 211 046 соответственно. В минувшем году российские граждане столкнулись с более 229 млн болезней.

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