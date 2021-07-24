Минздрав РФ: наибольшая доля людей с ожирением наблюдается в Алтайском крае

В России наибольшая доля граждан с ожирением на 100 тысяч человек отмечалась в минувшем году на территории Алтайского края. На это указывает информация статистического сборника российского Минздрава.
Подчеркивается, что в данном регионе страны таких людей 4530 на 100 000 населения. В Удмуртской Республике и Смоленской области показатель составил 2475,4 и 2457,8 соответственно.
Меньше всего страдающих ожирением людей выявили в прошлом году в Чечне. Там таких людей 335,4 на 100 000 населения. Что касается Еврейской автономной области и Приморского края, то показатель равен 419,4 и 419,5 соответственно.
В 2020 году на российской территории обнаружили 1,9 млн граждан с ожирением. В 2019 году показатель был примерно на 300 000 человек больше.
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