Минздрав РФ: наибольшая доля людей с ожирением наблюдается в Алтайском крае

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24 июля 2021, 08:57 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В России наибольшая доля граждан с ожирением на 100 тысяч человек отмечалась в минувшем году на территории Алтайского края. На это указывает информация статистического сборника российского Минздрава.

Подчеркивается, что в данном регионе страны таких людей 4530 на 100 000 населения. В Удмуртской Республике и Смоленской области показатель составил 2475,4 и 2457,8 соответственно.

Меньше всего страдающих ожирением людей выявили в прошлом году в Чечне. Там таких людей 335,4 на 100 000 населения. Что касается Еврейской автономной области и Приморского края, то показатель равен 419,4 и 419,5 соответственно.

В 2020 году на российской территории обнаружили 1,9 млн граждан с ожирением. В 2019 году показатель был примерно на 300 000 человек больше.

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