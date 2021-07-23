Латвийский публицист Бен Латковскис назвал Маршала Победы Георгия Жукова сатрапом

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23 июля 2021, 20:40 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: twitter.com

Меня терзает давно один вопрос, до каких пор полиция безопасности Латвии будет потворствовать разжиганию межнациональной розни? До каких пор некоторые националистические «упыри» смеют оскорблять то, что свято другому народу. Намедни, латвийский публицист Бен Латковскис назвал в своем «опусе» Маршала Победы Георгия Константиновича Жукова сатрапом, и сравнил его с местечковыми политиками Латвии, которые доводят народ до полного «истощения».

Все началось с того, что министр науки и образования Анита Муйжниеце выступила с речью по поводу невакцинированных учителей, которых могут уволить: «Самоуправлениям необходимо подумать о том, как организовать школьную сеть и своих учителей. Если произойдет отсев, то в систему придется внести некоторые структурные изменения. Не исключено, что около 1000 учителей могут покинуть страну».

Латвийскому публицисту Бену Латковскису не понравилось, как говорила министр, и он решил высказать свое мнение в СМИ:

«Можно уже было сказать, что 1000 педагогов покинут систему с таким выражением лица, будто речь идет о тающем снеге весной – немного прискорбно, но ничего не поделаешь. Ведь волноваться не о чем – БАБЫ НОВЫХ ПЕДАГОГОВ НАРОЖАЮТ И ОБУЧАТ В ВУЗАХ».

То, что нынешнее правительство американского премьера Латвии Кришьяниса Кариньша преступно относится к своему народу – факт! Ничего нового! И то, что есть политики, которые «подпевают» премьеру ради сытой жизни – факт!

А вот дальше, развивая свою мысль, Бен Латковскис переключился на Маршала Победы:

«Фраза «бабы новых наражают» приписана сталинскому советскому военачальнику Георгию Жукову, который якобы оправдал полное пренебрежение человеческими жертвами во время Второй мировой войны. Справедливости ради надо отметить, нет никаких подтверждений того, что он действительно произнес эту фразу. Однако, суть дела это не меняет, потому что именно так велась война Жукова. Примитивно и жестко. Премьер-министр Кришьянис Кариньш и его новый министр образования и науки Анита Муйжниеце следуют аналогичной тактике в войне с пандемией. Отношение Кариньша и Муйжниеце к людям очень похоже на отношение Жукова к своим солдатам…»

Далее, Латковскис так охарактеризовал Маршала Победы: «малообразованный и крайне грубый сталинский сатрап», который «гонял солдат по минным полям», и, конечно, не думал о людях… Мол, бабы новых нарожают.

Совершенно очевидно, что Латковскис вполне сознательно оскорбил память тех, кто освободил мир от коричневой чумы ценой своей жизни. Оскорбил детей и внуков тех, кому дорога Победа над фашизмом.

Умей читать между строк! Латвийский публицист явно опечален тем, что русский солдат очистил землю от нечисти. Видимо, предки Латковскиса ждали иной исход в ВОВ! Он просты пышет ненавистью к Великому Полководцу! Понятно, без Георгия Константиновича победа была бы сложна…

Впрочем, ничего нового в словах латышского националиста ко всему русскому ждать не приходится: лишь бы выпендриться гороховым пометом по поводу ВОВ. Я думаю, что латвийский публицист вздрагивает и не может забыть блестящую операцию окружения войск Паулюса под Сталинградом. Понимаю, многим упырям победа советских войск под Сталинградом, как кость в горле! До сих пор!

А знаете, как в Латвии называются подобные оскорбления памяти?

ДЕМОКРАТИЯ И СВОБОДА СЛОВА!

Если так, то пусть выслушают мнение и народа! Я публикую! Уж будьте уверены, что с моей статьей ознакомятся многие, многие, многие…

Мнение латвийцев. Прошу извинить, но я публикую без редактирования! Демократия же!

«Какой смысл вспоминать прошлое? У нас сейчас своих латышских сатрапов хватает!»

«За Жукова обидно! Имейте уважение… т@и дикие»

«Министра и этого Беню БАБЫ на хуторе рожали, что с них взять?»

«У баб только такие Бени и получаются… Выгорела нация! Беня, не трогай Жукова! Тебе до него, как Ринкевичу до луны (не голубой)»

«Кто этот Бен? Сравнил Великого Жукова с какой-то о@й. Жуков и Победу народу принес, и после войны ликвидировал бандитизм в Одессе и памятник благодарные потомки ему поставили на Красной площади! А этих недоучек и прихвостней американских, пардон, кто вспомнит? Только проклинают!»

«Упомянул Жукова. Забыл этот публицист, что Георгий Константинович – МАРШАЛ ПОБЕДЫ. У Латвии таких сроду не было! И не будет! Нарожают латышские бабы таких «бенеев». Только и могут!»

«После вакцинации, кого нарожать-то могут! Не трогай Жукова! Не буди лихо, пока оно тихо! А то скамьи в Нюрнберге свободны! И на вас найдется такой Жуков!»

"Да, Россия всегда славилась своим народом и великими полководцами! Потому что никогда не целовала нацистских сапог и не встречала фашистов с цветами. У России есть СВОЯ РОДИНА, которую в тяжкую годину не продадут, а будут защищать. А что есть у таких "бень", кроме горохового помета?"

Очередное оскорбление памяти в Латвии! Может, пора это прекратить?!

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