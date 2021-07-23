Будущее обещает быть интересным: актуальные профессии сегодня и завтра

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23 июля 2021, 18:14 Анна Микеко

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За время карантина и удаленной работы многие специальности перестали быть востребованы, не смогли пережить столь кардинальные изменения. Другие же, напротив, стали как никогда актуальны. В этой статье мы расскажем вам про несколько профессий из разных сфер, за которыми стоит будущее.

1. Онлайн-терапевт — врач, который проводит предварительную диагностику пациента, с целью выявить у него признаки болезни и отправить к нужному специалисту. Это, по сути, тот же терапевт, только всю работу он проводит в режиме онлайн.

2. Дата-журналист- специалист, который создает различные типы текстов на основе данных. В мире появляется всё больше данных. Но сами по себе они являются непонятным набором символов. Нужны специалисты, которые умеют извлекать важные для государства, бизнеса и общества инсайты и подавать их читателям в понятном виде. Дата-журналисты востребованы в СМИ, различных государственных структурах, научно-исследовательских институтах и вузах, в банковском секторе и др.

3. Цифровой лингвист – эксперт в области разработки лингвистических систем для семантического перевода текстов, обработки текстовой информации и создания новых способов общения между человеком и компьютером. В эпоху цифровизации особо актуальным вопросом является «налаживание отношений» между человеком и искусственным интеллектом. Ранее считалось, что эффективная работа с компьютерами подвластна только людям с техническим складом ума. Но теперь, когда компьютер можно найти практически в каждом доме, а техника научилась разговаривать и понимать человеческую речь, значительно увеличился спрос на специалистов, которые смогут сделать работу с искусственным интеллектом еще проще, еще понятнее.

4. Юрист в сфере робототехники. Данная тематика новая, необычная и интригующая. Она вызывает живой интерес журналистов и широкой общественности, которые так и норовят дать, зачастую, критический комментарий в данной сфере. Но для профессиональных юристов закономерным может быть в первую очередь вопрос о том, способно ли развитие робототехники заставить пересмотреть представления о праве (общие или частные) с учетом того, что общественные отношения с участием роботов явно меняются.

5. Профессиональный пилот дрона. Дроны все активнее завоевывают российское небо. Из-за пандемии в разы выросла доставка товаров, еды, почты роверами и квадрокоптерами. Автоматы научились многому: перевозить стандартные грузовые контейнеры, проводить авиамониторинг, искать заблудившихся в лесу. Разработаны, утверждены и реализуются программы дополнительной профессиональной подготовки специалистов и инструкторов по управлению и эксплуатации беспилотных авиационных систем, включающих одно или несколько воздушных судов с взлетной массой до 30 кг. Идея беспилотника подразумевает как полное управление искусственным интеллектом, так и управление «с земли».

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