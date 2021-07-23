Наследники миллиардера не могут договориться

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23 июля 2021, 18:07

Фото из открытых источников

7 января 2021 года загадочным образом умер самый эксцентричный российский бизнесмен Андрей Трубников, придумавший косметику «Секреты бабушки Агафьи» и Natura Siberica. Причина его смерти до сих пор не названа, хотя это и не мешает многочисленным наследникам делить его миллиарды. Из-за этого некогда успешная компания из-за десятков судебных тяжб оказалась в крайне сложной ситуации.



Три жены и дети Трубникова

Незадолго до своей смерти Андрей Трубников напророчил, что без него Natura Siberica проживет максимум два года. Дело в том, что Трубников лично руководил операционной деятельностью компании. Бизнесмен досконально знал весь технологический цикл, сам разрабатывал маркетинговые стратегии, постоянно экспериментировал с новыми продуктами и отлично чувствовал предпочтения аудитории. Однако при жизни он так и не подготовил себе преемника.



Поэтому после его смерти родственники не смогли выбрать нового гендиректора. Всего на наследство претендует три группы. Это первая жена бизнесмена Ирина с сыном Дмитрием и дочерью Екатериной, вторая жена Оксана с несовершеннолетней дочерью Лизой и третья жена Анастасия с двумя несовершеннолетними детьми, рожденными до знакомства с Трубниковым. Именно от последней жены Анастасии, с которой Трубников находился в состоянии развода, исходят странные инициативы, рассорившие и расколовшие наследников.



«Попытка рейдерского захвата»

Именно Анастасия не поддержала кандидатуру первой жены Ирины в качестве доверительного управляющего. Он назначается для сохранения и преумножения долей наследников. Ирина вместе с мужем стояла у истоков бизнес-империи Natura Siberica. К тому же ей принадлежит 40 процентов бизнеса, поэтому ее кандидатура устраивала большинство наследников.



Странное поведение Анастасии позволило нотариусу Айгуль Карнауховой, которая успела побывать фигурантом двух уголовных дел, заключить договоры доверительного управления с фирмой «Сезар Консалтинг» Бориса Любошица. Как писал Forbes, именно Анастасия на правах вдовы выбрала нотариуса Карнаухову, обладающую неоднозначной репутацией.



Остальные наследники резко критикуют выбор Карнаухову в качестве нотариуса и ее последующие решения о привлечении Любошица в качестве доверительного управляющего. Любошиц получил полный доступ к коммерческим документам и уже начал активно менять директоров компаний. Юристы, защищающие интересы первой и второй жены Трубникова, считают действия нового доверительного управляющего попыткой «рейдерского захвата и разрушения бизнеса, который выстраивался годами».



В настоящее время Ирина, Дмитрий и Оксана Трубниковы через суд требуют признать действия Любошица, которые по каждой из компаний (а их 10) обходятся наследникам в 4 млн в месяц, незаконными. Правда, уже по 4 компаниям есть решения судов о признании незаконными действия Любошица по назначению им новых директоров (1. Решение Арбитражного суда города Москвы; 2. Решение Арбитражного суда Камчатского края; 3. Решение Арбитражного суда Сахалинской области; 4. Решение Арбитражного суда Новосибирской области).





Смерть с вопросами

Как ни странно, никто до сих пор не знает причину смерти Трубникова. Несколько лет назад он победил рак, после чего стал более осознанно относиться к своему здоровью. Последние месяцы жизни бизнесмен был полон сил и планов. За день до смерти в своем тик-токе он даже запостил жизнерадостное видео с сестрами-близняшками. В нем Трубников совсем не выглядел болеющим или страдающим.



Однако в ночь на 7 января Трубников внезапно скончался в своем подмосковном доме. Причина его скоропостижной кончины до сих пор не озвучена, а родственники не получили свидетельства о смерти. Удивительно, но похоже, что это никого из наследников не беспокоит и никто из них не горит разобраться в причинах загадочной и скоропостижной смерти.



Настораживает не столько загадочная смерть здорового мужчины, сколько обстоятельства, предшествующие его кончине. Дело в том, что Андрей Трубников находился в изматывающем бракоразводном процессе с его третьей женой Анастасией, с которой был в браке менее 3 лет. Он умер ровно за месяц до решения ЗАГСа о расторжении брака.



У пары не было совместных детей, но до знакомства с миллиардером Анастасия успела родить мальчика и девочку. Дети Анастасии после смерти Трубникова не претендовали на его наследство, следовательно, бизнесмен при жизни не оформлял на них родительских прав.



Новые наследники Трубникова

Известно, что умерший бизнесмен заключил брачный контракт с последней женой. По договору, в случае смерти Анастасия могла претендовать только на 15 процентов активов Natura Siberica. Так бы оно и случилось, но Анастасия решила через суд добиться, чтобы ее дети, рожденные не от Трубникова, были признаны полноценными наследниками его миллиардов. Если суд удовлетворит ее просьбу, то совокупная доля Анастасии в наследстве мужа увеличится ровно в два раза – до 30 процентов.



Из эскортниц – в миллардерши

Кто же такая Анастасия Трубникова, в девичестве Краснова. Её биография достаточно скудна. Родилась в Самаре, чем занималась и где работала – неизвестно. Но в распоряжении редакции оказалась оперативная сводка дежурного по Кировскому РОВД города Самары, в котором сообщается об изнасиловании гражданок Соболевой и Красновой. Преступление произошло в ночь на 28 июня 2002 года в дачном массиве около санатория Можайский.



Две молодых женщины оказались в компании незнакомых мужчин, которые отмечали день рождения. Со слов одного из них, они решили вызывать проституток: «Созвонились с Настей Красновой пригласили её и попросили взять с собой такую же подругу. То есть проститутку. Отправили за ними ВАЗ 2110 и Мерседес зеленого цвета. Никто девушек не насиловал, всё было по доброй воле».



16 августа 2002 года девушки забрали заявление, сославшись на то, что их никто в действительности не насиловал.



«Потерпевшая» Настя Краснова через 16 лет вышла замуж за Андрея Трубникова и после его смерти претендует на звание бизнес-леди. И такой образ жизни ей вполне удался. Машина Bently с водителем, большая квартира в центре Москвы, ежемесячная заработная плата в размере 1,5 млн рублей в месяц без необходимости когда-либо появляться в офисе. Развод же сулил неизвестность и отказ от красивой жизни.



«Детям точно не дал бы ничего»

Про завещание Трубникова ничего не известно. Вполне возможно, что такого документа нет. В одном из последних интервью он признался, что не хочет завещать свое дело детям: «Детям точно не дал бы ничего. Пусть сами зарабатывают. Зачем детей своих портить?»



Так или иначе, загадочная смерть Андрея Трубникова спровоцировала серьезный корпоративный конфликт с десятком судебных тяжб. Практика показывает, что любая борьба за наследство приводит к разрушению бизнеса. Пока наследники пытаются урвать кусок пожирнее, с прилавков постепенно исчезает легендарная косметика, которой Андрей Трубников посвятил всю свою жизнь.

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