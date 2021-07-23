«Сама виновата»: пьяный посетитель облил краской статую химеры в Ливадийском дворце

Еле стоящий на ногах крымчанин забрызгал из баллончика краской фигуру Химеры в Ливадийском дворце.
Полицейский наряд примчался по тревожному вызову и прервал развлечение пьяного посетителя. На вопрос «Зачем ты этот сделал?» тридцатитрехлетний мужчина пробурчал что-то невразумительное, типа, «Сама виновата» и был выведен из дворца на прогулку до полицейского участка.
За что он невзлюбил Химеру и где взял краску пока объяснений нет. Достоверно известно лишь что статуе нанесен ущерб.
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