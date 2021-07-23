Глава МИД Латвии знает как вернуть Крым Украине

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23 июля 2021, 16:10 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

FOTO: Ieva Lūka/LETA

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич решил поделиться своими мыслями о том, как вернуть Крым в состав Украины.

«81 год назад была опубликована Декларация Уэллса. Она положила начало политике непризнания США оккупации и аннексии Латвии, Эстонии и Литвы Советским Союзом. Принцип непризнания актуален и сегодня в контексте оккупации Крыма Россией», -заявил г-н Ринкевич.

23 июля 1940 года заместитель Государственного секретаря США Самнер Уэллс подписал Декларацию о непризнании насильственной инкорпорации Балтийских стран в составе СССР. Декларация Самнера Уэллса стала основой для внешней политики США в вопросе Балтийских стран.

Что думают о мыслях главы МИД латвийцы? Мнение из социальных сетей.

«РИНЯ, ВЕРНИ В НАЧАЛЕ АБРЕНЕ»

«А ему какое дело до Крыма и Украины? У нас, что ли проблем мало?»

«Думаю, что скоро вся Европа войдет в состав Крыма!»

«Эта декларация Уэллса принята, как документ международного права? Или законы США уже главенствуют в мире над международным правом? Нет!!! Вот и дышите ровно!»

«Есть вариант: Крым вернется Украине, если Россия вернет полностью Украину и Прибалтику…»

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