В Сельцовской городской больнице под Брянском сотрудники больницы уничтожали вакцину от коронавируса

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23 июля 2021, 16:44 Источник: РИА Новости

шприцы, фото: pixels.com

Три сотрудника больницы Брянской области подозреваются в уничтожении вакцины против новой коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщил представитель регионального СК РФ.

По данным следствия, в период с мая по июль 2021 года программист Сельцовской городской больницы совместно со старшей медсестрой и оператором ПЭВМ внесли в единую систему о вакцинации населения заведомо ложные сведения о количестве привитых жителей Брянска и Брянской области, тем самым, «повысив риск распространения инфекции». Следователи считают, что сотрудники делали это по предложению горожанина за деньги. Он задержан как посредник.

Отмечается, что четверо человек находятся под подпиской о невыезде, в содеянном они сознались и раскаялись.

Губернатор региона Александр Богомаз в ходе своего выступления на заседании оперативного штаба по коронавирусу заявил, что сотрудники больницы не только делали «левые» справки, но и уничтожали вакцину, якобы для привитых людей. Он отметил, что наказание за такие действия должно быть «по всей строгости закона, по верхней планке».

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