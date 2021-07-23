Все ли в Латвии «радужно» воспринимают Балтийский прайд

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23 июля 2021, 15:18 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

Буквально через пару недель в Латвии стартует Балтийский прайд ЛГБТ. По мнению организаторов данного мероприятия, марш сексуальных меньшинств нужен для того, чтобы поговорить о правах ЛГБТ, нелояльном отношении к сообществу в Латвии и, конечно, «показать», что они существуют.



Если честно, то, на мой взгляд, о ЛГБТ в Латвии говорят достаточно! И не только говорят, но и действуют исподволь на умы граждан страны…



Нынче решилась я прогуляться по центру Риги… Ничего не предвещало… испорченного настроения. Увы, мое настроение куда-то улетучилось, когда мне на глаза попалась торговая точка с символикой ЛГБТ. Хочу уточнить, что я совершенно спокойно отношусь к сексуальным предпочтениям людей, но… Зачем свои «фантазии», интимную жизнь так активно выставлять на показ? Это просто неприлично. Более того, с усердием требовать официального признания, например, законности брака между двумя мужчинами или женщинами! Но вернемся к «торговой точке». На глаза мне попалась витрина с сердечками, бабочками, мячиками в «радужном цвете»… Иными словами, перед глазами замаячил флаг ЛГБТ. Я понимаю, что для представителей сексуальных меньшинств нынче тема актуальная, а бизнесмены решили не упускать свой шанс заработать, но зачем так «завуалированно» действовать на умы граждан? На неокрепшие умы, психику детей?



В конституции Латвии четко сказано, что «брак – союз мужчины и женщины». Ладно, есть другие предпочтения и даже искренние чувства к «своему» полу – хорошо! Это личное дело каждого! И никто не в праве «залезать» с ногами в частную жизнь – делайте, что хотите! Но навязывать зачем? Да еще на официальном уровне?



Почему во веки веков союз между мужчиной и женщиной был свят? В какой официальной религии венчали, соединяли людей однополых? И это имеет объяснения – продолжение рода! Могут ли в однополых семьях естественным путем родиться дети? Нет! Их однополые пары могут только усыновить! Но на всех не хватит брошенных детей, и тогда в ход идут другие ухищрения… Да, ухищрения! Например, представитель сексуальных меньшинств займет высокий пост и будет продвигать «свои идеи». Как это было в Латвии: на пост министра МВД «пришла» представитель ЛГБТ Мария Голубева и стала с «маниакальной» резвостью продвигать Стамбульскую конвенцию! Для думающего человека такая прыть понятно: под насилием все можно списать… даже невинный плач ребенка! Поверьте, такие как Мария Голубева при поддержке «иже с ней» найдут лазейки, чтобы, например, обвинить родителей в «жестоком» обращении с чадом! Повторяю, это мое свободное мнение!



Кстати, первые «цветочки» уже появились: на днях произошел вопиющий инцидент на пляже в Вецаки. Компания приличных молодых людей застала, по среди белого дня, мужчину за непотребным занятием в общественном месте. Сделали замечания и за это получили «по фейсу» - серьезно. Прибывшая полиция на место происшествия сказала: «А ничего страшного!» Вы только вдумайтесь: полиция, которая находится, видимо, под «крышей» главы МВД Латвии, заявила, что все ОК!



А чем этот случай отличается от того, что двое мужчин открыто целуются в центре города и страстно обнимают друг друга? А как же уважение к другим людям? Получается, что публичные интимные отношения – норма? Вот только не стоит мне говорить, что такая «любовь» прекрасна! Истинная любовь не приемлет показухи! Великий Франсуа Ларошфуко говорил: «Любовь одна, но подделок под нее – тысячи»!



Кстати, недавно услышала интервью главы латвийского движения «Сожители», представителя ЛГБТ Каспара Залитиса, который на все Латвию (по радио) жаловался, что в стране большая нетерпимость к его «коллегам по сексу». Мне «понравилась фраза о том, что «самое лояльное отношение к представителям сексуальных меньшинств в КАТОЛИЧЕСКОЙ Мальте». Бравировал г-н Залитис «католической Мальтой»…



А мне на ум пришел потрясающий фильм выдающегося режиссера Франсуа Озона «По воле Божьей»: в нем речь идет о педофиле-священнике, который много лет во Франции растлевал мальчиков. Интересно, что он соглашался со своим, как он говорил «недугом», но продолжал калечить жизнь детей. Фильм снят на реальных событиях. И официальная католическая церковь его прикрывала. А теперь подумайте, чтобы скрыть свои грехи на, что пойдет «католическая церковь»? Это просто пример! Я уважительно отношусь к любым религиозным конфессиям, кроме сект, но я за правду! Я за то, что завещал нам Господь!



Между прочим, режиссер Франсуа Озон – открытый гей, но я просто счастлива была, когда беседовала с ним. Его фильмы, разумеется, о любви, но как они прекрасны! Без пошлости. И месье Франсуа явно не увидишь на таких прайдах. Он умеет любить искренне и пристойно!



Все ли латвийцы «радужно» восприняли Балтийский прайд? Что думают известные люди Латвии о сложившейся ситуации с ЛГБТ в Латвии?



Экс-глава Конституционного суда Латвии, юрист Гунарс Кутрис:



«Мне сложно сказать о каких запретах, ущемлениях ЛГБТ идет речь? Кто в Латвии представителей сексуальных меньшинств ущемляет? Я не знаю. Другое дело, что они хотят быть официальными… И тут, видимо, все средства хороши…»



Экс-министр благосостояния Латвии, депутат Сейма Рамона Петравича:



«Я не думаю, что следует так «активно» доказывать и добиваться… У меня есть знакомые, люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, но они никогда не пойдут на такие прайды. Что хотят добиться такими маршами? О какой свободе идет речь? О сексуальной? Не стоит путать понятие – распущенность и красивые отношения. Есть страны, где мужчина имеет несколько жен, а женщины открыто «общаются» с несколькими мужчинами одновременно… Мы разве хотим этого? Это разве норма? За такие отношения выступает прайд? Объясните мне! Я жена, мать с традиционными ценностями и всегда буду их поддерживать! Официально!»



Полковник КГБ ЛССР в отставке:



«Я думаю, что у нас много сочувствующих, чем «реальных» представителей секс-меньшинств. Латвия – консервативная страна со своими историческими взглядами. Я понимаю, что наступил дух свободы и с этим приходится считаться… Но я уверен, что такие «ценности», которые навязывает ЛГБТ в Латвии точно не задержатся! Примеров исторических было достаточно… Люди не готовы (да и зачем?) принять однополые отношения в таком формате…»



Член правления 2-й Рижской больнице Янис Петронис:



«Я человек традиционных отношений. У меня трое детей. Не спрашивай меня о таких прайдах»

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