Какие новинки можно увидеть на МАКС-2021

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23 июля 2021, 14:39

ЛТС Checkmate («Шах и мат») или Су-75. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

МАКС-2021 открылся в Жуковском 20 июля. Традиционно деловая программа завершится в выходные, и тогда на авиасалон приедут не только чиновники и бизнесмены, но и обычные люди. На МАКС-2021 есть, что посмотреть.



Российская новинка - легкий тактический самолет (ЛТС) Checkmate («Шах и мат»)



Истребитель с одним двигателем от компании «Сухой» будет стоить от 25 до 30 млн долларов. Первый его полет ожидается в 2023 году, а опытные образцы планируется создать в 2024 году.



Максимальная боевая нагрузка машины — 7400 кг, дальность полета без подвесных топливных баков — 2800 км. Самолет оснащен бортовым комплексом радиоэлектронного подавления и обороны, а также радаром с активной фазированной антенной решеткой. Истребитель будет иметь подвесное вооружение общим весом в 7,4 тонны.



Компания «Сухой» также предлагает виртуальные тренажеры рабочего места пилота самолетов Су-35 и Су-57Э. Они представляют собой очки виртуальной реальности и частично воссозданную кабину летчика.



Офшорный вертолет Ми-171А3



Первый опытный образец, представленный на МАКС-2021, после проведения авиасалона отправится на программу наземных испытаний. Первый полет машина должна совершить в начале 2022 года.



Вертолет предназначен для обслуживания морских буровых платформ. Он может перевозить людей и грузы, а также проводить поисково-спасательные работы.



Боевой вертолет Ка-52



Машина уже давно зарекомендовала себя на российском и зарубежном рынках. Его модернизированная версия, по словам гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, появится на рынке в течение пяти лет.



Беспилотный вертолет БАС-200



Новый вертолет обладает максимальной взлетной массой в 200 кг. Продолжительность его полета составляет четыре часа.

Беспилотник предназначен для доставки грузов весом до 50 кг и для мониторинга местности. Он может управляться оператором или летать в автоматическом режиме.



Индийская пилотажная группа Sarang на вертолетах ALH Dhruv



Пилотажная группа Sarang выполняет полеты на четырех вертолетах ALH Dhruv и на российском авиасалоне выступает впервые. Команда из Индии участвует в операциях по ликвидации последствий наводнений. На МАКС-2021 группа демонстрирует сложный пилотаж с использованием дымогенераторов.



Самолет ЛМС-901 «Байкал»



Крейсерская скорость легкого турбовинтового самолета составит 300 км/ч, максимальная дальность полета — 3000 км, минимальная дистанция разбега с грунтовых полос — 220 м. «Байкал» будет способен доставлять грузы массой в две тонны на расстояние не менее 1500 км. Планируется, что самолет улучшит транспортную доступность российских регионов, заменит устаревшие Ан-2 в грузоперевозках, поисково-спасательных работах и лесоохране.



Турбовинтовой ближнемагистральный самолет Ил-114-300



Самолет стал событием 2021 года, хотя был спроектирован, полностью испытан и даже запущен в серию еще во времена СССР. На МАКС-2021 представлена его полностью модернизированная версия. Он может подниматься с коротких взлетно-посадочных полос даже в арктических широтах. Он приспособлен к малооборудованным аэродромам: имеет встроенный трап и может запускать двигатели без посторонней помощи.



Широкофюзеляжный самолет А350-1000



А350-1000 рассчитан на 440 пассажиров в одноклассной компоновке. Он обладает ультрасовременной аэродинамикой и оснащен технологией непрерывной оптимизации профиля крыла для уменьшения лобового сопротивления и снижения расхода топлива. На лайнере установлены новейшие двигатели Rolls Royce Trent XWB 97 с увеличенной на 15% тягой, дальность полета — до 16 100 км.



Макет ракеты-носителя «Ангара-А5В»



На МАКС-2021 представлена и космическая тематика. Так, на авиасалоне можно увидеть прототип нового аварийно-спасательного скафандра «Сокол-М» для космонавтов, которые полетят к Луне на пилотируемом корабле «Орел», и макет ракеты-носителя «Ангара-А5В» с водородным двигателем на ее третьей ступени. Благодаря водородным двигателям «Ангара» должна поднимать на низкую околоземную орбиту 37 тонн полезного груза.





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