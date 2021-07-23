Видеонаблюдение сделает грядущие выборы прозрачнее

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23 июля 2021, 14:37 Татьяна Михайлова Источник: «Челябинск Сегодня»

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Повсеместная фиксация позволит снять вопросы о возможных нарушениях.

На выборах в Государственную думу будет использоваться видеонаблюдение. Как сообщает сайт «Челябинск Сегодня», камеры установят на избирательных участках, на которых числятся 80% избирателей, остальные оборудуют видеорегистраторами.

Таким образом избирательный процесс логично подстраивается под новые технологии. Об этом изданию заявил политолог Александр Мельников.

«В моем представлении, повсеместное использование видеокамер на избирательных участках — это очень серьезная и важная новация, которая может в значительной степени снять всевозможные вопросы и спекуляции о каких-либо нарушениях», — констатировал эксперт.

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