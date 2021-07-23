Песков прокомментировал планы «Газпрома» по транзиту газа через Украину

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23 июля 2021, 14:47

Как сообщает РИА Новости, "Газпром" объявил о готовности трантизировать газ через территорию Украины. К тому же компания приветствовала участие Германии в обсуждении данной сделки, так как спрос на российский газ формируется благодаря немецким компаниям.

"Вчера вы все ознакомились с заявлением Миллера, заявлением "Газпрома", на этот счет. "Газпром" подтвердил свою готовность транзитировать газ через территорию Украины после 2024 года при условии, что это экономически целесообразно, и при условии, что ГТС Украины находится в нормальном рабочем состоянии. И также Миллер особо акцентировал, что можно говорить об увеличении при необходимости, но для этого нужен спрос", — заявил пресс-секретарь президента Песков.

Представитель президента добавил, что в будущем будет идти речь только о коммерческой стороны вопроса, так как главнейшим фактором здесь является экономическая целесообразность.

Напомним, Россия и Германия строят совместный трубопровод через Балтийское море, однако активно против данного решения выступает Украина, боясь потерять деньги за счет транзита газа. Накануне Германия и США поставили России условие, по которому РФ будет вынуждена трантизировать газ после 2024 года через Украину, иначе Германия наложит санкции против России.

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