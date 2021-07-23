ГБУ «Ритуал» рассказал о заслугах Ремонтно-строительной службы

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23 июля 2021, 14:10

Московские крематории работают без перебоев даже в пиковые периоды, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, благодаря Ремонтно-строительной службе ГБУ «Ритуал».

«В периоды пиковых нагрузок работы крематориев, когда возникает необходимость обеспечения бесперебойной работы, работники службы своевременно производят ремонт кремационных печей. Создан постоянно пополняемый запас строительных материалов и механизмов, что позволяет проводить до 25 % ремонта кремационных печей одновременно», – отмечается в сообщении в социальных сетях учреждения.

Как ранее отмечал директор ГБУ «Ритуал» Артем Екимов, за последние пять лет крематории перешли на полную автономизацию процессов — производственных, ремонтных, поддерживающих кремационное оборудование в рабочем состоянии.

Кроме того, силами Ремонтно-строительной службы учреждения было возведено новое Ястребковское кладбище в Одинцовском районе Московской области. При его создании был применен комплексный подход с использованием современных архитектурно-планировочных решений. Ястребковский некрополь – это кладбище газонного типа, на котором отсутствуют металлические ограды, а могильные участки соответствуют единой системе захоронений и выполнены в едином стиле.

С 2012 года – это первый построенный полностью с нуля московский некрополь. До этого производилось только точечное расширение существующих кладбищ. Ястребковское кладбище рассчитано на 14 тысяч захоронений.

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