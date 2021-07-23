В Латвии простились с трагически погибшим голкипером по хоккею Матисом Кивлениексом

21 июля на кладбище небольшого латвийского городка Балдоне простились с хоккеистом Матисом Эдмундом Кивлениексом.
На похоронах 24-летнего голкипера сборной Латвии по хоккею Матиса Кивлениекса присутствовало много спортсменов: Кристап Зиле, Гунар Скворцов, Кристап Сотниекс, Янис Якс, Родриго Аболс, Лаурис Дарзиньш…
В последний путь хоккеиста проводили президент Латвийской хоккейной федерации Айгарс Калвитис, генеральный секретарь Виестур Козиолс, тренер вратарей рижского «Динамо» Эдгар Лусиньш…
Матис Кивлениекс трагически погиб 4 июля, когда в него попала пиротехническая ракета. Трагедия произошла в американском городе Нови, на свадьбе дочери тренера вратарей команды НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Мэнни Легаси.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.