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В Латвии простились с трагически погибшим голкипером по хоккею Матисом Кивлениексом

, 13:24 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

В Латвии простились с трагически погибшим голкипером по хоккею Матисом Кивлениексом

21 июля на кладбище небольшого латвийского городка Балдоне простились с хоккеистом Матисом Эдмундом Кивлениексом.

В Латвии простились с трагически погибшим голкипером по хоккею Матисом Кивлениексом

На похоронах 24-летнего голкипера сборной Латвии по хоккею Матиса Кивлениекса присутствовало много спортсменов: Кристап Зиле, Гунар Скворцов, Кристап Сотниекс, Янис Якс, Родриго Аболс, Лаурис Дарзиньш…

В последний путь хоккеиста проводили президент Латвийской хоккейной федерации Айгарс Калвитис, генеральный секретарь Виестур Козиолс, тренер вратарей рижского «Динамо» Эдгар Лусиньш…

Матис Кивлениекс трагически погиб 4 июля, когда в него попала пиротехническая ракета. Трагедия произошла в американском городе Нови, на свадьбе дочери тренера вратарей команды НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Мэнни Легаси.

В Латвии простились с трагически погибшим голкипером по хоккею Матисом Кивлениексом

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