Ушел из жизни известный контр-адмирал Владимир Богдашин

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23 июля 2021, 12:04

Фото из открытых источников

В возрасте 69 лет ушел из жизни контр-адмирал Владимир Богдашин. Под его командованием в 1988 году во время инцидента в Чёрном море сторожевой корабль «Беззаветный» вытеснил американский крейсер «Йорктаун» из территориальных вод СССР.



Владимира Богдашина коллеги характеризуют как человека невероятной храбрости и чести, преданного профессии военного моряка. Он много лет служил офицером на военных кораблях Черноморского флота.



С 1983 года Богдашин был командиром сторожевого корабля «Беззаветный». В 1988 году ему удалось вытеснить из советских территориальных вод целый отряд боевых кораблей США. «Беззаветному» пришлось дважды пойти на таран американского крейсера «Йорктаун». Известно, что советский корабль отразил вторжение без применения огня. В 1989 году контр-адмирала наградили орденом Красной Звезды.



С 1999 года Владимир Богдашин служил заместителем начальника Центрального командного пункта ВМФ России по боевому управлению. С 2007 года он находился в запасе.



Сообщается, что Владимир Богдашин умер в Москве от последствий перенесенной коронавирусной инфекции.





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