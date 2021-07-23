Глава Минвостокразвития Чекунков заразился COVID-19

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23 июля 2021, 12:07 Источник: ТАСС

глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, Алексей Чекунков

В пятницу, 23 июля, сообщили, что глава Минвостокразвития Российской Федерации Алексей Чекунков заразился коронавирусом нового типа. Об этом сегодня сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что Алексей Чекунков, получивший ранее положительный результат теста на коронавирусную инфекцию, находится на самоизоляции. В пресс-службе заметили, что министр в настоящий момент чувствует себя нормально.

Подчеркивается, что глава Минвостокразвития РФ продолжает работать дистанционно и планирует принимать участие в рабочих совещаниях по видеосвязи.

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