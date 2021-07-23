Бочкарев: Представительства клиник из Франции, Испании и Израиля будут работать в медкластере «Сколково»

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23 июля 2021, 11:26

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что в международном медицинском кластере (ММК) «Сколково» будут работать представительства клиник из Франции, Испании и Израиля.



«Сейчас на территории медкластера строятся четыре объекта: многофункциональный медицинский центр (молл), биотехнологическая лаборатория, апарт-отель и «исцеляющие сады». В моле, который появится в кластере в 2022 году, заработают клиники из Франции и Испании с ортопедическим и онкологическим профилем. Кроме того, ведется проектирование адаптивного госпиталя Страсбургского университета с универсальными палатами, а терапевтический корпус под управлением израильской клиники «Хадасса» готовится к вводу»,- рассказал Андрей Бочкарев.



Он отметил, что каждое здание ММК создается по концепции иностранного архитектурного бюро, рекомендованного иностранным участником. Для оперативного внедрения новых технологий в российское здравоохранение зарубежным участником будет создана инфраструктура, близкая к той, что существует в «материнской» клинике.



«Так, медицинский молл строится по принципам адаптивной архитектуры. Это значит, что комплекс возводится не под конкретный функционал, а на основании проработки различных сценариев использования. Для этого в объекте заложены адаптивные решения, позволяющие разместить любые профили»,- уточнил Андрей Бочкарев.



Заместитель мэра столицы подчеркнул, что здания ММК будут соответствовать международным стандартам экоустойчивого проектирования. Например, зеленая кровля здания госпиталя Страсбургского университета позволит повысить его энергоэффективность, сократив затраты на электроэнергию, и уменьшить нагрузку на ливневую канализацию за счет удержания до 90% осадков.



«Для оценки соответствия международным стандартам экоустойчивого проектирования и строительства французского участника ММК, университетского госпиталя Страсбурга, используется стандарт LEED - Leadership in Energy and Environmental Design. Эта система регулирует практически каждую составляющую работы здания, от вентиляции до водоснабжения, и оценивает, насколько эффективно происходит использование ресурсов»,- сообщил гендиректор фонда ММК Ильдар Хайруллин.



В пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства добавили, что в 2021 году также планируется приступить к реализации центра паллиативной помощи площадью 14 тыс. кв. м. Центр ежегодно сможет принимать 17 тыс. человек, большую часть из которых составят пациенты старше 60 лет.





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