Киев высказался о размере компенсации за строительство «Северного потока-2»

Аргументы Недели → Общество 13+

23 июля 2021, 11:13 Турана Гулиева,

Яндекс картинки

Как сообщает РИА Новости, Ольга Стефанишина, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины рассказала о компенсации, на которую рассчитывает Украина в случае достройки нового газопровода: "В первую очередь это пакет энергетических решений".

"Это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта".

По ее словам, Киев должен получить гарантии, а не договоренности:«А также выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом».

Она заявила, что более семи месяцев назад Украина отправила запрос в Еврокомиссию по поводу компенсации, однако так и не получила ответ:«К сожалению, до сих пор ответа нет. Я надеюсь, что такие обстоятельства станут хорошим основанием, чтобы ЕС подумал над этим предложением».

Напомним, Россия и Германия строят совместный трубопровод через Балтийское море. Активно против постройки выступает Украина. Это связано тем, что в случае достройки "Северного потока-2", Украина потеряет деньги от транзита газа.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости