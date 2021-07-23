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Грунтовые дороги до суда довели, Верховного

, 10:36

Грунтовые дороги до суда довели, Верховного

Верховный суд РФ сделал разъяснения по судебной практике относительно ремонта сельских дорог. Теперь граждане получили право требовать от чиновников их ремонта.

Произошло это после судебного спора в Татарстане, где власти отказались ремонтировать грунтовую дорогу в одном из посёлков региона. Суды нижних инстанций поддерживали поселковую администрацию, однако их решения были впоследствии отменены. Дорога находится в генеральном плане муниципалитета, имеет длину 2,1 километра. Для местных жителей она очень важна, так как по ней осуществляется сообщение с соседним селом. Чиновники пытались доказать, что рядом с «грунтовкой» проходит асфальтобетонная альтернатива, по которой также можно проехать в соседний посёлок. Но Верховный суд удовлетворил иск местных жителей.

Районные и областные суды не должны теперь выяснять, есть ли у жителей посёлков другие дороги лучшего качества. Если претензии предъявлены к конкретной колее, находящейся в плане, она должна поддерживаться властями в хорошем состоянии. Поражает ещё и то, что за самостоятельный ремонт дороги частными лицами и даже нанесение разметки грозит уголовное наказание. Теперь начнётся новое поветрие - бедные сельские администрации будут выводить «ненужные» дороги из генплана.



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