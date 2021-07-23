Грунтовые дороги до суда довели, Верховного

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23 июля 2021, 10:36

Верховный суд РФ сделал разъяснения по судебной практике относительно ремонта сельских дорог. Теперь граждане получили право требовать от чиновников их ремонта.



Произошло это после судебного спора в Татарстане, где власти отказались ремонтировать грунтовую дорогу в одном из посёлков региона. Суды нижних инстанций поддерживали поселковую администрацию, однако их решения были впоследствии отменены. Дорога находится в генеральном плане муниципалитета, имеет длину 2,1 километра. Для местных жителей она очень важна, так как по ней осуществляется сообщение с соседним селом. Чиновники пытались доказать, что рядом с «грунтовкой» проходит асфальтобетонная альтернатива, по которой также можно проехать в соседний посёлок. Но Верховный суд удовлетворил иск местных жителей.



Районные и областные суды не должны теперь выяснять, есть ли у жителей посёлков другие дороги лучшего качества. Если претензии предъявлены к конкретной колее, находящейся в плане, она должна поддерживаться властями в хорошем состоянии. Поражает ещё и то, что за самостоятельный ремонт дороги частными лицами и даже нанесение разметки грозит уголовное наказание. Теперь начнётся новое поветрие - бедные сельские администрации будут выводить «ненужные» дороги из генплана.









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