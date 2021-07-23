Публицист Роман Газенко: идеалы ЛГБТ – это самый настоящий геноцид

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23 июля 2021, 10:00 Александр Саргин

Фото: соцсети

С 15 июня по 15 июля в нашей стране состоялись учения по устойчивости Рунета с проверкой возможности работы в условиях физического отключения российского сегмента от глобальной Сети. Есть информация, что учения прошли успешно. Сегодня на вопросы спецкора «АН» Александра Саргина отвечает режиссер, публицист и политтехнолог Роман Газенко

- Роман, помню бывший помощник президента по интернету Герман Клименко говорил, что в 1941 году враг стоял в 30 километрах от Москвы, а сегодня представьте, что он у вас уже дома. Как нам от этого избавляться, как повернуть интернет в свою сторону?

- Думаю, не стоит впадать в архаику. Пулемет «Максим» был изобретен в США. Вопрос, в какую сторону его повернуть? С помощью скальпеля можно зарезать человека, а можно его спасти. Интернет - это не более, чем инструмент, и не стоит его ни демонизировать, ни превозносить до небес. Мне, как документалисту, интернет позволяет сокращать время работы над очередным фильмом или книгой в десятки и даже сотни раз. Но если человек является приложением к компьютеру, тогда интернет, конечно, зло! В парадигме, где обезглавленное население превращается в скотину, чтобы ее доить, интернет является мощным оружием.

- В настоящее время в Сети превозносится и монетизируется пустота и русофобия. Тот же Ютуб постоянно предлагает душещипательные истории о недотравленном персонаже. А вот фильмы или даже ролики о любви к Родине, ее успехах и т.п. там не в чести, и многие просто банятся. Как с этим бороться - организовать для начала свой «Ютуб-Рутуб»?

- Для начала надо изгнать всю нечисть, которая занимается тем же в системе отечественного образования! Никогда то, что приходило «оттуда», извне не было лояльно к событиям, которые происходили в нашей стране. Перефразируя известное высказывание, можно сказать так: пусто место свято не бывает. И это место сейчас занято,- причем занято отечественными негодяями! Так что для начала надо разобраться с собственными делами. Любовь к Родине молодому поколению надо прививать с детства. Мой шестилетний сын знает, что Советский Союз производил великолепную технику, и мне для этого, кстати, не нужна школа. Если он попадет в интернет, то сам сможет отделить зерна от плевел, и при этом не надо его контролировать. То есть вся ответственность лежит на нас.

- Да, на нас, родителях. Но ведь нереально 24 часа в сутки помогать ребенку отбиваться от всей гадости соцсетей, этих тик-токов, скрытой, а также вполне открытой пропаганды ЛГБТ на мощных поисковых ресурсах с колоссальной аудиторией. А наша власть с этим, скажем так, что-то запаздывает…

- Наша власть и не собирается с этим бороться. Она только «делает вид», потому что ей надо хорошо выглядеть еще и на Западе. Ее представители думают, что их там за это похвалят и погладят по головке. А бороться за наших детей нужно только активизируя критическую функцию своего сознания. Пока мы, взрослые, для них являемся авторитетами, им надо объяснять, что к чему. Ведь идеалы ЛГБТ – это, по сути своей, самый настоящий геноцид! У нации, которая принимает такие идеалы, нет будущего, нет воспроизводства. А ведь нас и так крайне мало на единицу площади нашей страны.

- Перефразируя известный призыв времен Великой Отечественной войны «Велика Россия, а отступать некуда - позади Москва!», можно сказать, что в нашей, к счастью, пока еще не совсем толерантной России позади только семья!

- Да, бороться надо только в семье, а от государства вы этого не добьетесь, причем так же, как не добьетесь качественной медицины, безопасности, наконец, образования. Ведь для нашей власти все это лишь опции бизнеса, и с этой точки зрения они действуют вполне логично: это выгодно продается и конвертируется на Западе.



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