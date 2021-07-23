Жители Арсеньева в горбольнице попали на приём к губернатору Приморья

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23 июля 2021, 05:44

Фото пресс-службы правительства Приморского края

Город машиностроителей глава края Олег Кожемяко посетил в ходе своей двухдневной рабочей поездки. Губернатор познакомился с ходом работ в рамках национальных проектов в учреждениях образования, культуры и здравоохранения Арсеньева, а также региональной госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020 - 2027 годы.Он, в частности, побывал в отделение экологии и туризма Центра внешкольной работы и в Арсеньевской городской больнице, где встретился с её коллективом.

Губернатора в больницы, как признались, очень ждали, ведь проблем, для решения которых заручится помощью главы края не помешает, здесь хватает. Первая из них – кадровая, как рассказала Олегу Кожемяко главный врач больницы Людмила Аплюшкина, им остро не хватает молодых специалистов.

Новостью для губернатора это не стало, Олег Кожемяко отметил, что от нехватки кадров страдают и в Дальнегорске. Изменить ситуацию должна специальная программа по поддержке медиков для северных районов Приморья, запуск которой готовят в краевом правительстве.

«По северным районам прорабатываем программу по поддержке молодых специалистов, по выплате подъёмных и по закреплению служебного жилья за человеком через конкретный срок», – пояснил губернатор.

Не менее злободневный вопрос для арсеньевских медиков – дополнительные площади для стационара. Глава края согласился с ними, что проблему необходимо решать не откладывая. Олег Кожемяко заметил, что такая же ситуация сложилась в Находке.

«Несколько лечебных учреждений рассредоточены по всему городу, крайне сложно собрать специалистов в одном месте, для людей опять же неудобно. Поэтому мы будем строить в Находке новое здание. По программе модернизации нам выделили средства на поликлинику. Но мы за свой счёт будем строить ещё и стационар. Поэтому давайте подумаем и о том, что можно сделать здесь. Может, Минздрав России поможет. Обратимся к депутатскому корпусу. Это правильное решение с учётом того, что вы – узловая больница, учреждение, которое серьёзным образом влияет на ситуацию в целом», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Тогда медики попросили помочь и со строительством лифта. Дело в том, что рентгенологическая служба находится на втором этаже больницы. Подняться по лестнице пациентам с травмами зачастую трудно, многие просто не могут сделать это самостоятельно, поэтому нужен лифт.

«Это нужно включать в план на 2022 год. В Находке, где была подобная проблема, мы просто делали сбоку пристройку. Это возможно. Поддержим», – заверил Олег Кожемяко.

Встретив поддержку, арсеньевцы расширили круг проблемных вопросов, обратили внимание губернатора на ремонт дорог и тротуаров в городе, важность для Арсеньева открытия ледовой арены и центра горнолыжного спорта. Также обсудили и предстоящее открытие Народного театра, артистами которого станут обычные жители, правда, которые пройдут соответствующий отбор.

После разговора с медперсоналом и посетителями губернатор осмотрел помещения Арсеньевской горбольницы, ставшей одой из первых в крае, получившей капитальный ремонт поликлинических отделений по программе модернизации первичного звена. Олега Кожемяко интересовал ход работ. Ему доложили, что в основном здании капитальный ремонт сейчас завершается. Здесь уже заменили системы отопления, вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и канализации. Проведены внутренние работы, а также выполнен ремонт лестничных клеток и крыльца.

В женской консультации капитальный ремонт провели по «бережливым» технология, что позволит обеспечить повышенный комфорт и безопасность оказания медицинской помощи для населения, а также создать удобные рабочие места для персонала.

Третьим объектом капитального ремонта стала детская поликлиника. Здесь также проведены масштабные работы в рамках программы «Бережливая поликлиника», капитально отремонтированы кровля, фасад здания, системы водоснабжения, канализации и отопления, выполнена внутренняя отделка и проведена организация удобных зон ожидания.

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