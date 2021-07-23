Власти Приморья помогают продвигать цифровизацию в массы

Аргументы Недели → Общество 13+

23 июля 2021, 04:05

фото из архива еженедельника "Аргументы неделi.Приморье"

На формирование новой технологической основы и повышение эффективности государственного управления для развития экономики и социальной сферы, в том числе повышение уровня взаимодействия граждан и коммерческих организаций с государственными органами Приморского края и органами местного самоуправления и бюджетными учреждениями, осуществляемого в цифровом виде, нацелена региональная госпрограмма «Информационное общество» на 2020 - 2027 годы. О предлагаемых мерах господдержки компаний, занятых в сфере информационных технологий или реализующих проекты по цифровой трансформации, предпринимательскому сообществу расскажет руководитель краевого министерства цифрового развития и связи Константин Волошин

Предпринимателей приглашают 29 июля познакомиться с докладом министра цифрового развития и связи Приморского края, в котором Константин Волошин познакомит их с целями регионального проекта «Цифровые технологии» национального проекта «Цифровая экономика» и реализуемых краевым правительством мерах поддержки IT-компаний.

Кроме того, бизнес-сообществу расскажут о мерах государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета, поддержке Регионального центра инжиниринга Приморского края центра «Мой бизнес».

Также запланированы и презентации проектов, созданных разработчиками Приморского края, реализация которых перспективна как в деятельности органов власти, так и в бизнесе. Например, Дмитрий Олиферчук расскажет о разработанном в Приморском крае цифровом сервисе для трудоустройства моряков и рыбаков «Моряк-Инфо». А генеральный директор ООО «Центр робототехники» Сергей Мун поделится опытом участия в 2021 году в конкурсе «Коммерциализация» Фонда содействия инновациям с проектом «Образовательные наборы по подводной робототехнике MUR».

Подтвердить участие и пройти регистрацию на встречу необходимо до 26 июля на портале https://digital.primorsky.ru.

Мероприятие пройдёт в четверг, 29 июля с 15 часов до 16:30 на платформе IVA.

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