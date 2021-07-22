Мать Безумия: Эмилия Кларк выпустила феминистический комикс

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22 июля 2021, 23:28 Анастасия Иванова

Фото взято из интернета

Несколько недель назад уже стало известно, что актриса, известная по роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», выпустит комикс. Недавно Кларк наконец-то представила свою работу в абсолютно новом для нее жанре.



Назвала свой комикс авторша «Мать безумия», в чем можно увидеть отсылку к ее героине из культового сериала, которую называли Матерью Драконов.



Главная героиня произведения - мать-одиночка Майя. Во время месячных женщина обретает суперсилу: она может увеличивать грудь, становиться невидимкой и даже задействовать свои волосы из подмышек, как Человек-паук свою паутину.

«Это была простая идея, которая родилась из дурацкого разговора, произошедшего в машине по дороге на концерт с друзьями. Мы подумали: «Ага, разве не было бы смешно, если бы существовал супергерой, который не был бы идеальным, который был бы таким, как мы? Я подумала, что это было бы забавно. Я пошла домой и просто написала 50 страниц, этот персонаж просто вышел из меня», - поделилась Эмилия.



Актриса уточнила, что выбрала именно такой сюжет, потому что хотела внести свой вклад в борьбу с «навешиванием» социальных ярлыков на менструацию: «У Майи была непростая жизнь, и она оказалась в месте, где она стыдится всего, что делает ее уникальной. Благодаря открытию своих способностей она принимает себя такой, какая она есть. Я подумала, что было бы круто показать с другой стороны вещи, которые женщинам не нравятся в себе».





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