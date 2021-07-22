Сестру братьев Запашных уволили из цирка

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22 июля 2021, 23:16 Анастасия Иванова

Фото взято из интернета

Росгосцирк сообщил об увольнении Марицы Запашной и ее сына Дана. Причиной стали их неоднократные прогулы и зафиксированное жестокое обращение с животными.



Слухи о возможном увольнении сестры Запашных и ее сына ходили уже несколько недель. Однако поклонники циркового искусства считали, что это невозможно, ведь Марица и Дан принадлежат к знаменитой артистической династии. Сейчас стало известно, что Росгосцирк решил распрощаться с частью семьи.



Причины на то были: женщина и ее наследник прогуляли несколько рабочих дней. «29 и 30 июня 2021 года в свои рабочие дни дрессировщики находились в трех тысячах километров от Омска - в Крыму, о чем свидетельствуют записи в видеоблоге Дана Запашного. Факт отсутствия на рабочих местах 29 и 30 июня 2021 года Марицы и Дана Запашных подтверждается и объяснениями инспектора манежа Ивана Сургучева», - объяснили представители Росгосцирка.



Возмутились и зоозащитники. Дело в том, что Марица Запашная жестоко обращалась с верблюдами, выступающими в ее цирке. Этот факт был зафиксирован на камеры видеонаблюдения. Когда ролики оказались в широком доступе, начались бурные обсуждения в обществе.



Сами звезды цирка абсолютно не согласны с решением. В их защиту выступили многие работники цирков, считающие, что обвинения в адрес Марицы и Дана несправедливы. Аскольд и Эдгард в ситуацию пока не вмешиваются.

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