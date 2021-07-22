Судья Владислав Безбородов выгнал свою жену из дома за нападение на сына Стаса Пьехи

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22 июля 2021, 23:08 Турана Гулиева,

Фото: cоцсети

Как сообщает РИА Новости, муж женщины, которая избила тещу и сына Стаса Пьехи, выгнал ее из дома.

Владислав Безбородов так объяснил свое решение: «Она истеричка. Я ее выгнал из дома. Сейчас я на сборах, таких на поле не терплю, а дома — тем более».

Как оказалось, Ирина Безбородова избила также тещу Пьехи. Об этом сообщила бывшая жена певца: «Безбородова попыталась ударить мою маму в шею, та закрылась рукой и получила удар такой силы, что сейчас не может ею шевелить».

Певец прокомментировал случившееся: «У меня нет конкретных пожеланий в этом случае, я просто хочу, чтобы она понесла максимально возможное наказание, адекватное ее действиям в отношении ребенка и пожилой женщины, которых избила. Согласно букве закона. Я сразу передал это дело профессионалам».

Напомним, стало известно, что сына певца Стаса Пьехи госпитализировали с черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки и левого бедра. Как оказалось, на мальчика напала соседка Ирина Безбородова за то, что мальчик проткнул карандашом её бассейн. Отец мальчика намерен добиться возбуждения уголовного дела. Следственный комитет уже ведет расследование.

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