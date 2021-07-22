Глава латвийского движения «Сожители» Каспар Залитис жалуется, что в стране большая нетерпимость к ЛГБТ

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22 июля 2021, 22:13 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Право слово, дня не проходит в Латвии, чтобы не упомянули в СМИ ЛГБТ-сообщество! Видимо, такая реклама идет перед Балтийским прайдом.

Член правления ЛГБТ-организации, глава движения «Сожители» Каспар Залитис поведал СМИ, что из всех стран Балтии латвийские сексуальные меньшинства сталкиваются с самой большой нетерпимостью со стороны общества.

«Сравнивая страны Балтии, худшая ситуация по правам ЛГБТ наблюдается в Латвии. Мы на 41 месте из 49 Европейских стран. Мы сталкиваемся с самой большой нетерпимостью. Если мы говорим про самую либеральную ситуацию, то она наблюдается в Эстонии. Параметры, по которым можно оценивать ситуацию около 50: например, подавление дискриминации, законы, нацеленные на защиту трансгендерных людей, законы, которые разрешают регистрацию однополых браков и т.д. Самая хорошая ситуация в католической стране Мальте, а на втором месте Бельгия», - заявил Каспар Залитис.

По мнению главы движения «Сожители» в Латвии выполнено всего 17% от всех критериев.

Реально удивляюсь!!! А кто в Латвии попирает права ЛГБТ? Официально два министра объявили себя сексуальными меньшинствами (глава МИД Латвии и глава МВД), устраивают Балтийский прайд… Да и, не дай Бог, работодатель попытается уволить представителя ЛГБТ!!! Моментом возникнет шум, мол, дискриминация!!!! Мне глянется, что представители ЛГБТ в Латвии имеют больше прав чем представители традиционных направлений! Точно!

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