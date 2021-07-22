В Латвии непривитых пускают не в каждый туалет

В Латвии продолжается деление людей на вакцинированных и нет! Такое отношение стало граничить с… маразмом: в одном из рижских кафе есть надпись – «туалетом могут воспользоваться только люди с ковид-сертификатом».
Это не просто шутка, а латвийские будни. Молодой человек по имени Эрик пожаловался в социальных сетях на ситуацию, которая возникла в одном из рижских кафе… Он опубликовал фото, где на латышском языке написано, что «туалетом могут воспользоваться только люди с ковид-сертификатом».
А если нет? Под себя ходить? Без комментариев!
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