В Латвии непривитых пускают не в каждый туалет

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июля 2021, 22:04 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В Латвии продолжается деление людей на вакцинированных и нет! Такое отношение стало граничить с… маразмом: в одном из рижских кафе есть надпись – «туалетом могут воспользоваться только люди с ковид-сертификатом».

Это не просто шутка, а латвийские будни. Молодой человек по имени Эрик пожаловался в социальных сетях на ситуацию, которая возникла в одном из рижских кафе… Он опубликовал фото, где на латышском языке написано, что «туалетом могут воспользоваться только люди с ковид-сертификатом».

А если нет? Под себя ходить? Без комментариев!

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости